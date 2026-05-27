Deepal desembarca en Uruguay con autos que prometen casi 1.000 km de autonomía y una experiencia tecnológica de lujo

De la mano de Santa Rosa, la marca Deepal apuesta por combinar diseño europeo, tecnología avanzada y autonomía extendida para posicionarse en el segmento de nueva movilidad en Uruguay . Con una gama que incluye los modelos S07, S05 y G318 , la firma propone una experiencia de conducción centrada en el confort, la conectividad y la eficiencia.

La llegada de Deepal al mercado uruguayo parte de una idea clara y busca transformar la experiencia de manejo mediante una propuesta premium en la que diseño, tecnología y funcionalidad se integran de manera natural.

La marca introduc e vehículos eléctricos y modelos REEV (Range Extended Electric Vehicle), una tecnología que combina tracción 100% eléctrica con un generador a combustión encargado de recargar la batería cuando es necesario, ampliando así la autonomía sin depender exclusivamente de estaciones de carga.

Uno de los pilares de la propuesta está en el diseño. Los modelos S07 y S05 fueron desarrollados en el centro de diseño que Changan Automobile posee en Turín , Italia, bajo la dirección de diseñadores como Bertrand Bach, Georgios Koukos y Jaromir Chech. La estética combina líneas futuristas, perfiles aerodinámicos, puertas sin marco y manijas retráctiles, elementos que le valieron reconocimientos internacionales en Europa.

El S07 recibió el premio al Mejor Diseño Exterior en los Turin Automotive Design Awards 2025, mientras que el S05 fue distinguido con el prestigioso iF Design Award y también premiado en Turín por su integración tecnológica centrada en el usuario. Además, obtuvo el Green Design International Award por su enfoque en sostenibilidad y eficiencia energética.

La estrategia tecnológica de Deepal también se apoya en alianzas con gigantes globales como Huawei y CATL, responsables de desarrollos vinculados a software, inteligencia artificial y baterías de última generación. Actualmente, la marca avanza en mercados europeos como Dinamarca, Noruega, Alemania y Países Bajos, además de expandirse en América Latina.

S07: diseño futurista y autonomía extendida

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Dentro de la gama, el S07 aparece como uno de los modelos más representativos de la identidad de Deepal. El SUV combina un diseño deportivo y sofisticado con altos niveles de equipamiento tecnológico.

La versión REEV ofrece hasta 175 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y cerca de 995 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC. En tanto, la variante totalmente eléctrica (BEV) alcanza hasta 560 kilómetros de autonomía.

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En materia de equipamiento incorpora pantallas de 15,6 pulgadas, head-up display, cámaras 360°, climatización trizona, interacción por voz, sistema de sonido con 14 parlantes y asistencias avanzadas a la conducción ADAS Nivel II. También suma asientos ventilados y calefaccionados, reforzando el perfil premium de la propuesta.

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S05: tecnología y diseño en formato compacto

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El S05 traslada el lenguaje visual y tecnológico de la marca a un SUV más compacto. Disponible tanto en versión REEV como totalmente eléctrica, el modelo apunta a usuarios urbanos que priorizan eficiencia y conectividad.

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La configuración REEV ofrece hasta 158 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.016 kilómetros combinados, mientras que la variante BEV alcanza hasta 470 kilómetros de autonomía. Ambos utilizan conectores europeos Tipo II compatibles con la infraestructura uruguaya.

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El vehículo incorpora sistemas ADAS L2+, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero inteligente y seis airbags. En diseño se destacan las ventanillas sin marco, las manijas ocultas y los faros “Smart Flying Wing”, junto a un interior dominado por la conectividad y el minimalismo tecnológico.

G318: un off-road electrificado sin rival directo

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La propuesta más disruptiva de la marca es el G318, un SUV pensado para aventura y uso off-road que incorpora tecnología REEV con tracción integral 4x4.

El modelo cuenta con dos motores eléctricos que desarrollan 424 HP y permiten una autonomía eléctrica de hasta 138 kilómetros, complementados por un motor turbo 1.5 utilizado como generador para alcanzar cerca de 980 kilómetros combinados.

Entre sus diferenciales aparecen seis modos de conducción —incluyendo nieve, barro y arena—, suspensión neumática regulable, capacidad de remolque de hasta 1.600 kilos y la función “giro tanque”, capaz de hacer rotar el vehículo sobre su propio eje.

El interior mantiene la impronta premium de la marca con pantalla central de 14,6 pulgadas, head-up display, asistente de voz inteligente y asientos delanteros calefaccionados, ventilados y con función masaje.

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En Uruguay, Deepal cuenta con presencia en Forum Puerto del Buceo y en Car One Ciudad de la Costa, espacios donde los usuarios pueden conocer la gama completa, realizar test drives y acceder a asesoramiento especializado.