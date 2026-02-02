Del campo al laboratorio: la estrategia que está cambiando el agro uruguayo

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) consolidó, a lo largo de más de seis décadas, un rol estratégico dentro del ecosistema agroindustrial del país . Desde sus inicios, la institución se posicionó como un socio clave de las principales cadenas productivas, brindando servicios analíticos, certificaciones, metrología, investigación aplicada y transferencia tecnológica, con el objetivo de mejorar la calidad, promover la innovación y facilitar el acceso a mercados cada vez más exigentes.

Hoy, ese rol se articula de forma integral junto a Latitud —la fundación del LATU para investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)— y a Ingenio , la incubadora de empresas de base tecnológica instalada en el Parque de Innovación del LATU. Por la incubadora han pasado startups que desde la tecnología y el conocimiento agregan valor al sector agropecuario, como ser Deep Agro , empresa que usando Inteligencia artificial hace el reconocimiento de malezas en video para aplicación selectiva de herbicidas, o la empresa Wisflow que permite la automatización de riego de manera inalámbrica.

Cuatro cadenas agroindustriales resultan especialmente relevantes en esta estrategia: forestal, láctea, granos y oleaginosos, y arrocera. En todas ellas, el LATU y Latitud han profundizado su vínculo con el sector privado, desarrollando proyectos que reúnen innovación tecnológica, certificación y sostenibilidad.

En la cadena forestal, el trabajo se centra en el desarrollo y validación de soluciones de construcción en madera, el uso y valorización de subproductos, y la mejora de la durabilidad, protección y desempeño del material para mercados internacionales. Desde una mirada de bioeconomía, se impulsan proyectos vinculados a biorrefinerías forestales y a la generación de herramientas que permitan tomar decisiones productivas con criterios de sostenibilidad. En este marco, el LATU participa del Comité Técnico Asesor de Sostenibilidad del Consorcio I+D+i Forestal, aportando metodologías para medir impactos y poner en valor los esfuerzos del sector en conservación de la biodiversidad.

En el ámbito de la cadena láctea, las líneas de trabajo apuntan a la evaluación avanzada de la calidad nutricional y funcional de la leche y sus derivados. La aplicación de metagenómica, microbiología avanzada y analítica predictiva permite mejorar procesos, controlar defectos y desarrollar ingredientes funcionales y nutracéuticos. Un ejemplo concreto es la caracterización de componentes saludables, como la vitamina B12, y el estudio de cómo variables productivas e industriales inciden en su contenido. Además, el LATU certifica exportaciones y estándares internacionales, y junto a Latitud desarrolló un Manual de Buenas Prácticas para la certificación de queserías artesanales, con cinco establecimientos que ya culminaron el proceso.

DSC_0482

Para la cadena de granos y oleaginosos, el foco está puesto en la mejora de la analítica avanzada de calidad, inocuidad y funcionalidad industrial, así como en la digitalización de procesos. En uno de los proyectos destacados, realizado junto a URUPOV (la asociación que reúne a empresas agropecuarias para investigar y promover la comercialización de nuevas variedades vegetales), se está automatizando la detección de áreas cultivadas y la identificación de cultivos, mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de imágenes satelitales, logrando mayor rapidez y precisión.

En tanto, desde 2021, el LATU impulsa junto a la Asociación de Comerciantes de Granos y la Mesa Tecnológica de Oleaginosos un programa de mejora continua que promueve la estandarización de prácticas de laboratorio y la incorporación de criterios de sostenibilidad en toda la cadena.

En la cadena arrocera, los proyectos se orientan a la evaluación tecnológica de la calidad industrial y culinaria del producto, así como a la optimización de procesos de secado y molienda, con impacto directo en el rendimiento. También se ejecutan iniciativas vinculadas a sostenibilidad y bioinsumos, con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva y generar atributos diferenciales para mercados específicos.

DSC_0525

Más allá del volumen: calidad, trazabilidad y sostenibilidad

Desde la visión conjunta del LATU, Latitud e Ingenio, la competitividad del agro uruguayo ya no se define únicamente por volumen o precio, sino por la capacidad de diferenciarse a partir de calidad demostrable, certificaciones sólidas, trazabilidad y sostenibilidad medible. La incorporación de tecnologías como inteligencia artificial, sensores, IoT y analítica avanzada permite anticipar desempeños, reducir variabilidad y optimizar procesos. Al mismo tiempo, métricas ambientales como huella de carbono, uso de agua y circularidad se transforman en atributos comerciales concretos.

Latitud cumple un rol clave como articulador entre el sector público, el privado y la academia. Desde su creación en 2017, trabaja como puente entre la ciencia y la industria, transformando problemas productivos en oportunidades de investigación aplicada. Con un equipo técnico multidisciplinario y una fuerte inserción en redes nacionales e internacionales, la fundación impulsa soluciones innovadoras que fortalecen la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

De la investigación a la decisión productiva

Un ejemplo de esta innovación aplicada son los proyectos de mejora de calidad y funcionalidad en cebada y malta, que integran micromalteos experimentales, analítica avanzada y modelos predictivos de desempeño industrial. Estas iniciativas permiten reducir la incertidumbre de los procesos, acelerar la adopción de nuevas variedades y transformar conocimiento científico en decisiones productivas concretas.

En términos de impacto, durante 2025 el ecosistema LATU–Latitud–Ingenio ejecutó más de 40 proyectos de investigación, desarrollo e innovación, abarcando cadenas como la forestal, láctea, granos, arroz, cebada y citrícola, además de nuevas áreas como la olivícola y el sector del pecán. Estos proyectos se traducen en mejoras de procesos, nuevos productos, reducción de riesgos técnicos y fortalecimiento de estándares de calidad y sostenibilidad.

De cara a 2026, el LATU proyecta fortalecer su modelo de campus de innovación, ampliando capacidades en I+D aplicada, laboratorios avanzados, espacios de pilotaje y sandboxes tecnológicos. La agenda incluye alimentos, biotecnología, materiales, sostenibilidad ambiental e inteligencia artificial aplicada, junto con nuevos esquemas de validación y certificación para mercados exigentes, y una mayor conexión internacional.

Mirando hacia adelante, las tendencias para el agro uruguayo apuntan a una mayor diferenciación basada en calidad verificable, sostenibilidad cuantificada y uso intensivo de datos. La innovación será clave en trazabilidad avanzada, agricultura de precisión, ingredientes funcionales, bioeconomía y valorización de residuos. En ese camino, el LATU y Latitud continúan transformando conocimiento en impacto, con calidad, seguridad y sostenibilidad, al servicio de la industria y de los consumidores uruguayos.