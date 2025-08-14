Del "oligarca puto" al "puto de mierda": historias de peleas e insultos en el Parlamento uruguayo

La pelea en la Cámara de Senadores, protagonizada por los legisladores Sebastián Da Silva y Nicolás Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida, ganó la agenda pública, pero está lejos de ser la primera pelea parlamentaria. En los últimos años, varias disputas físicas y verbales han resonado en el Palacio Legislativo, aunque en este caso no llegaron a las manos.

Uno de los episodios más recordados en la historia reciente de las peleas parlamentarias tuvo lugar en 2007, cuando el entonces legislador frenteamplista Juan José Domínguez insultó al entonces diputado Luis Lacalle Pou con la frase "Oligarca, puto".

Todo comenzó en una discusión en la Cámara de Diputados sobre el contenido de un libro en el que Jorge Zabalza relataba los hechos ocurridos en el Hospital Filtro durante la década del 90. Al acusar a Domínguez de mentir, Lacalle Pou desató la furia del frenteamplista, quien le respondió de forma tajante: "te voy a romper la cabeza, oligarca puto" La situación escaló rápidamente cuando Lacalle Pou se levantó de su banca, provocando un intercambio de empujones e intentos de golpes con otros legisladores, entre ellos Hugo Arambillete (Frente Amplio) y Pablo Noya, que intentaron separarlos.

En 2005, la Cámara de Senadores fue escenario de otro violento altercado, esta vez entre Leonardo Nicolini (Frente Amplio) e Isaac Alfie (Partido Colorado). La discusión, que comenzó por un comentario de Nicolini llamando “gil” a Alfie, terminó con ambos senadores a golpes de puño, dejando en evidencia la tensión que puede generar un intercambio verbal durante las sesiones parlamentarias.

En 2009, la confrontación entre los legisladores Álvaro Vega (Frente Amplio) y Sergio Botana (Partido Nacional) también se convirtió en una de las más recordadas. Durante el debate sobre la ley de voluntad anticipada, Vega reaccionó furioso ante una crítica de Botana, llamándolo “hijo de puta” y “cagón”, lo que llevó a un enfrentamiento físico que solo fue evitado por la intervención de otros colegas.

Embed - Parlamento picante sergio

Courtoisie vs Rubio por Haití

En diciembre de 2016 durante la votación de la estadía del contingente uruguayo que participa de las misiones de paz en Haití, un golpe llegó a destino. El entonces diputado de la Unidad Popular Eduardo Rubio estaba en contra de esa decisión y en las barras había militantes de su partido que, antes de ser desalojados, empezaron a insultar a los legisladores.

- ¿Estás contento, no? Ahí tenés tu show- le dijo el frenteamplista Gabriel Courtoisie a Rubio en referencia a los militantes, según relató Búsqueda.

Embed - Diputados Courtoisie y Rubio a las piñas

- Hacete cargo de lo que votaste-, le respondió Rubio.

- Sacate los lentes - invitó Courtoisie. Después le dio una cachetada y de inmediato los demás legisladores intervinieron para separarlos.

Embed - Diputados Courtoisie y Rubio se tomaron a golpes de puño en el Parlamento

Lereté vs el FA

En 2021 el diputado Alfonso Lereté denunció que un alcalde del Partido Comunista, ligado al Frente Amplio, habría fomentado la ocupación ilegal de terrenos en Canelones. Durante el intercambio de opiniones, la diputada Susana Pereyra (MPP) cuestionó la acusación, sugiriendo que Lereté estaría vinculado a rumores de venta de terrenos ocupados por su familia. Lereté negó los rumores y desafió a presentar una denuncia formal. A continuación, mencionó que en la bancada del Frente Amplio había un diputado que había ocupado ilegalmente un terreno en Canelones, generando tensión y gritos entre los legisladores. Esto llevó a un intento de pelea, que fue evitada por otros diputados, y el incidente fue registrado en video por la periodista Valeria Gil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lgilvale/status/1428457122199707648?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1428457122199707648%7Ctwgr%5Eb0c43aec32304101729db1fa5b6ba561eb369af2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fdiputados-casi-se-van-las-manos-cruce-acusaciones-el-parlamento-n786565&partner=&hide_thread=false Incidente en Diputados. Lereté dijo que había diputado "ocupa". Desde el FA lo invitaron a pelear @elpaisuy pic.twitter.com/FP0Z5mkSaq — Valeria Gil (@lgilvale) August 19, 2021

Peleas internas: la división también llega a los mismos partidos

No solo las disputas entre partidos han dejado huella en la historia parlamentaria uruguaya. También dentro de un mismo partido han ocurrido confrontaciones violentas. Un claro ejemplo de ello ocurrió en 1996, cuando los legisladores blancos Jorge Machiñena y Jaime Trobo se enfrentaron a golpes de puño en el ambulatorio del Parlamento. La pelea surgió a raíz de una discusión interna sobre denuncias de irregularidades durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, lo que llevó a ambos representantes a lanzarse acusaciones cruzadas.