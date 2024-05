Días después de su show en Montevideo, Ana Gabriel debió ser hospitalizada

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @anagabrieloficial

"Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano (...) pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre", agregó la cantante.

La mexicana anunció que espera retomar esas presentaciones el 7 y 11 de junio para continuar con su tour mundial Un deseo más, con el que se presentó por primera vez en Montevideo el pasado 11 de mayo en el Antel Arena. Un espectáculo que significó la primera presentación en vivo de la artista en el país.

La gira marca los 50 años de carrera de la "diva mexicana", trayectoria en la cual vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.

