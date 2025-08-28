Dolor crónico: cómo afecta tu mente, tu trabajo y tus relaciones

El dolor crónico no es solo un malestar físico, se infiltra en cada aspecto de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales, y cambia la manera en que se percibe el mundo. Expertos destacan que entenderlo y tratarlo requiere mucho más que aliviar síntomas, implica un enfoque integral que considere cuerpo, mente y emociones y que coloque al paciente como protagonista de su propia recuperación.

En esta línea, El Observador junto a Medicina Personalizada presentó el duodécimo episodio de MP Talks, dedicado a explorar el dolor crónico, con entrevistas a Cecilia Romero, médica internista y especialista en dolor, y Margarita Varela, médica fisiatra.

Romero explicó que “el dolor es una respuesta muy modulada a nivel cerebral” y que mientras el dolor agudo cumple una función protectora, el dolor crónico carece de utilidad biológica y genera un fuerte impacto psicológico. Señaló fenómenos como el catastrofismo, que llevan a la persona a magnificar su dolor, afectar su vida laboral y social, y perder independencia. Por ello, destacó la importancia de un abordaje interdisciplinario que incluya evaluación psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional y, sobre todo, la participación activa del paciente en su proceso de recuperación.

Por su parte, Varela resaltó que el dolor crónico es “una experiencia única” que involucra no solo el cuerpo, sino también la emocionalidad de cada paciente. Destacó que la cronicidad no solo se define por el tiempo —generalmente tres meses—, sino también por cómo el dolor afecta la vida cotidiana. También, subrayó la necesidad de comprender a la persona como una unidad, donde factores como tristeza, ansiedad, descanso y vida social son tan relevantes como la sintomatología física.