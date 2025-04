Administración Nacional de Puertos terminó 2024 con ganancias de US$ 42 millones

El ejercicio cerró con utilidades por $ 1.689,9 millones (US$ 42 millones), con un descenso interanual de 12,8%. Con ese dato, la ANP tuvo un segundo año con una disminución de sus ganancias (en 2022 habían sido de US$ 102,3 millones y US$ 49,7 millones en 2023). En el balance también figuran inversiones por US$ 34 millones.