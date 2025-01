Aumentó el gasto de los argentinos en Uruguay en 2024

Según datos del Ministerio de Turismo, en 2024 llegaron 1.705.091 argentinos a Uruguay que destinaron US$ 923 millones . La cantidad creció 3,5% y el gasto un 15%.

Durante meses, los turistas argentinos sintieron la diferencia de precios que había en rubros de consumo, algo que se podía constatar en relevamientos comparativos efectuados por la Universidad Católica en Salto y Concordia.

Los valores más caros del lado uruguayo hacían prever una menor llegada de turistas argentinos de clase media, algo que en los números generales del año finalmente no se concretó.

Punta del Este, turistas. Foto: Marcelo Umpierrez.

En enero del año pasado, la diferencia se situó en 97,4%. En marzo bajó a 50,3%, subió a 59,2% en mayo y a 80,1% en julio, para cerrar el año en 21,7%. Esa fue la variación más baja entre Salto y Concordia desde 2018.

En el comienzo de la temporada los números parecen continuar por camino positivo. Entre el 20 de diciembre y el 16 de enero llegaron 358.861 argentinos, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. En ese período se verificó el ingreso de 141.518 turistas por Paysandú, 127.129 por Colonia y 127.071 por Fray Bentos.

Menos brasileños

En el año también se produjo una menor llegada de visitantes brasileños. En total arribaron 468.207 frente a 593.128 del año anterior, lo que mostró un descenso interanual de 21%. El gasto se redujo 17% al pasar de US$ 333,6 millones en 2023 a US$ 277,4 millones en 2024.

El año pasado, el dólar tuvo un fortalecimiento de 22% en Brasil mientras que a nivel local la moneda estadounidense se apreció 12,9%. Eso resultó en un encarecimiento de Uruguay respecto al país vecino como antes había pasado con Argentina.

El Campus Salto de la Universidad Católica comenzó a medir la brecha de precios entre Artigas y la localidad brasileña de Quaraí, al igual que lo hace entre el departamento del litoral y Concordia.

El primer relevamiento fue en noviembre y mostró que los precios en Brasil fueron 71% más baratos. En el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas la variación fue de 81% con picos de hasta 300%. En las bebidas alcohólicas y el tabaco llegó a 157% y en productos del hogar fue de 112%.

En qué gastaron los turistas en 2024

El año pasado llegaron 3.341.829 turistas a Uruguay con un descenso de 13% frente a 2023 cuando habían sido 3.835.041. El gasto de los visitantes también se redujo, esta vez un 1,4%.

Además de argentinos y brasileños también llegaron paraguayos, chilenos, y visitantes de Norteamérica, resto de América y Europa.

El rubro al que más gasto destinaron fue la alimentación con US$ 513,9 millones. Luego se ubicó el alojamiento con US$ 418,5 millones y las compras con US$ 230,8 millones.

Los principales motivos de los viajes fueron el ocio y las vacaciones, las visitas a familiares amigos y el trabajo.

Los destinos más elegidos fueron Montevideo con 898.298 visitantes y Punta del Este con 647.839.