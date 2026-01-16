Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / EMPRESAS PÚBLICAS

AUTE advierte que la falta de inversión y personal provocará fallas cada vez más frecuentes en el servicio eléctrico

El sindicato de trabajadores de UTE señaló que los recientes cortes y fallas no son hechos aislados, sino consecuencia de recortes presupuestales, desinversión y falta de personal en áreas clave

16 de enero 2026 - 17:17hs
Corte de luz

Corte de luz

Foto: UTE

La Asociación de Funcionarios de UTE (AUTE) difundió un comunicado público en el que atribuye los recientes cortes y fallas en el suministro eléctrico a una política sostenida de recortes presupuestales, desinversión y falta de personal en sectores operativos de la empresa.

Según el sindicato, en los últimos dos meses se produjeron al menos tres episodios de alto impacto: el incendio del 7 de diciembre en la estación MVJ, que afectó un transformador de alta tensión; el incremento de fallas en la red asociado a la elevada demanda de fin de año; y los daños ocasionados por el temporal del 10 de enero. Estos eventos derivaron en interrupciones del servicio en distintos puntos del país, con afectación a miles de usuarios, riesgos eléctricos en la vía pública y perjuicios para comercios e industrias.

AUTE sostuvo que estos hechos no son excepcionales ni imprevisibles, sino que confirman advertencias que el sindicato viene realizando desde hace más de una década. En ese sentido, señaló la falta de inversión en mantenimiento, la postergación de obras de mejora y ampliación del sistema y la insuficiencia de personal como factores centrales del deterioro del servicio.

Más noticias
fin de ano sin luz: el calor, los festejos y un sistema electrico al triple de su capacidad
ENERGÍA ELÉCTRICA

Fin de año sin luz: el calor, los festejos y un sistema eléctrico al triple de su capacidad

el aumento de ute, tarifa por tarifa: cual sube mas y cual sube menos
TARIFAS PÚBLICAS

El aumento de UTE, tarifa por tarifa: cuál sube más y cuál sube menos

El comunicado remarcó que el aumento de las fallas y las demoras en la reposición del suministro no son responsabilidad de los trabajadores, sino el resultado de decisiones políticas y de gestión. AUTE recordó que ya había advertido en años anteriores sobre el impacto de los recortes presupuestales, la reducción de la plantilla, la falta de ingresos de personal y el avance de las tercerizaciones.

Pese a este escenario, el sindicato destacó el esfuerzo del personal de UTE para restablecer el servicio, señalando que en muchos casos se realizaron extensas jornadas de trabajo, traslados desde distintos puntos del país y tareas en condiciones climáticas adversas.

Como cierre, AUTE advirtió que “si no se cambia el rumbo", estos episodios “no serán excepcionales”, sino cada vez “más frecuentes”, y “las consecuencias las seguirá pagando la población”.

Temas:

AUTE UTE

Seguí leyendo

Las más leídas

El comienzo de Subrayado tarde de este jueves
TELEVISIÓN

"Esto se llama pasar vergüenza": el particular arranque de Subrayado y la reacción de sus conductores

Diego Laxalt y su hobbie por los autos
PEÑAROL

El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido
MALDONADO

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido

Eduiardo Darias
PEÑAROL

El contundente mensaje de Eduardo Darias para Flavio Perchman, Maximiliano Silvera y Nacional del que se hizo eco Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos