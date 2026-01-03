Fin de año sin luz: el calor, los festejos y un sistema eléctrico al triple de su capacidad

Las temperaturas excepcionalmente altas registradas el martes 31 de diciembre en el país, especialmente en zonas residenciales balnearias, sumadas al incremento estacional del consumo eléctrico, generaron un aumento extraordinario de la demanda.

Esta situación exigió que las instalaciones de UTE operaran hasta un 200% por encima de sus condiciones habituales, lo que provocó afectaciones en parte de la infraestructura eléctrica, según informó la empresa.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera , señaló que funcionarios del ente “se abocaron a trabajar de inmediato para atender la situación anormal que se dio en el país”, particularmente en la zona balnearia, donde confluyeron la ola de calor y un incremento significativo de la demanda residencial.

Cabrera explicó que, para las 22:00 horas del 31 de diciembre, restaba reponer el servicio a unos 4.000 clientes, lo que representaba aproximadamente el 25% del total de usuarios afectados. El suministro fue restablecido en su totalidad durante el transcurso del 1° de enero.

“Pese a tratarse de un porcentaje menor del total, entendemos que para esas personas la situación fue crítica, dado que seguramente no pudieron festejar como hubiesen querido”, escribió en la red social X.

Asimismo, señaló que “estas situaciones, incluso con el anuncio de la ola de calor y la proximidad de las celebraciones, no se pueden prever en el corto plazo, debido a que las instalaciones tienen una capacidad máxima que se vio superada”.

Finalmente, la presidenta de UTE afirmó que la empresa cuenta con un plan para "empezar a priorizar inversiones" que permitan una "verdadera mejora de la capacidad" del sistema, con el objetivo de "tolerar futuras demandas" que continuarán en aumento.

Miles de personas, muchas de ellas del departamento de Maldonado, pasaron horas sin luz el 31 de diciembre y el 1° de enero. UTE contabilizó un pico de 17.000 clientes sin suministro eléctrico de forma simultánea en todo el país durante la tarde de ese día.

En la costa balnearia, algunas instalaciones llegaron a triplicar su consumo habitual, lo que derivó en fallas puntuales en la red de distribución.

El martes 31 de diciembre, la demanda total de energía ascendió a 44.514 MWh. El pico de consumo se registró a las 15:09:50 horas, con una demanda máxima de 2.337 MW y una temperatura de 35,3 °C.

No obstante, los registros se ubicaron por debajo de las marcas históricas de demanda del sistema eléctrico. El récord de demanda diaria corresponde a 48.048 MWh, registrado el 7 de marzo de 2025, mientras que el pico histórico de potencia alcanzó los 2.507 MW ese mismo día, a las 14:47:40.

El episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema de distribución ante picos de demanda extrema concentrados geográficamente y en lapsos muy breves. Aunque los aumentos de consumo en fechas festivas son habituales, la magnitud registrada en esta oportunidad expuso límites operativos frente a escenarios de alta exigencia que tienden a repetirse con mayor frecuencia.