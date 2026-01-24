Combustibles: continúa la polémica por el sobreprecio que pagaron los consumidores el año pasado

El Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) indicó días atrás que entre marzo y diciembre del año pasado los consumidores pagaron un sobreprecio en los combustibles . Eso motivó una respuesta del gobierno que calificó como erróneo al cálculo y una posterior réplica del organismo.

La primera edición del Barómetro Energético elaborado por el CEPP concluyó que entre los meses mencionados los uruguayos pagaron US$ 88 millones por encima del precio de importación de la nafta Súper 95 y del gasoil 50S .

Desde el año pasado rige una nueva metodología para la fijación de los precios de los combustibles. El Poder Ejecutivo abandonó la fijación mensual según el Precio de Paridad de Importación (PPI) de cada mes, “un criterio muy cercano a las operaciones de importación de crudo de Ancap”, para adoptar un mecanismo basado en la comparación con el promedio de dos meses, sumando un sobreprecio llamado “factor de estabilización” , que adicionó $ 1,5 por litro en naftas y gasoil.

Según el reporte del organismo, con ese cambio de criterio “la sociedad volvió a pagar un sobreprecio que llegó a US$ 39 millones en la nafta y alrededor de US$ 50 millones en el gasoil -con IVA incluido-” .

_LCM7885.webp Leonardo Carreño

A los pocos días, el 21 de enero, el informe tuvo respuesta de los ministerios de Economía e Industria, a través de una “aclaración sobre los precios de los combustibles”.

El comunicado expuso que los puntos más importantes del cambio de metodología consistieron en que la fijación de los precios de venta se realiza cada dos meses (en lugar de uno) y que se toma como referencia el PPI publicado por la Ursea más un factor de ajuste , fijado en $ 1,5 por litro de nafta y gasoil.

Añadió que si se consideran las ventas efectivas de naftas y gasoil en 2025 (aproximadamente 960 millones de litros en el primer caso y 1.100 millones en el segundo) y se aplica el factor de ajuste utilizado cada mes, la recaudación anual asociada al factor de ajuste se ubica en US$ 52 millones.

“Vale destacar, a la luz de información que ha circulado en los últimos días (en referencia al CEPP) que estimar este monto como la diferencia entre el Precio de Planta de distribución de Ancap (PEP) y el PPI -diferencia que ronda los US$ 90 millones- implica incurrir en un error de sobreestimación”, sostuvo el comunicado.

“Ello se debe a que el PEP tiene incluido el flete secundario correspondiente a las ventas de nafta y gasoil, de aproximadamente $ 1 por litro de combustible, que no está calculado en el PPI”, añadió.

El jueves pasado llegó la réplica del CEPP. Aclaró que el barómetro había sido elaborado en base a información pública y oficial y afirmó que esa “información arroja, sin lugar a duda, que la diferencia entre el precio decretado por el Poder Ejecutivo para la venta de Ancap a distribuidores y el que correspondería a un mercado en competencia según el cálculo de la Ursea para cada mes, asciende a US$ 88 millones solamente considerando las ventas reportadas de gasolina Super 95 y gasoil 50S”.

combustibles, nafta, gasoil, ancap, parametrica_LCM9775 (5).JPG Foto: Leonardo Carreño.

A su vez, expresó que el costo de los fletes en la distribución secundaria no debería ser gestionado por Ancap sino por el distribuidor, según los pedidos realizados por las estaciones de servicio. Además, el CEPP agregó que el costo no había sido analizado en el barómetro.

Luego defendió su información. “La metodología utilizada por la fundación para el cálculo del sobreprecio asumido por los consumidores es la adecuada y no admite discusión sobre el punto de vista técnico y en el marco de la metodología de Ursea”, dijo.

“La diferencia entre un precio decretado y el precio de un mercado libre en el mismo punto de la cadena de valor constituye una captura de renta monopólica”, concluyó.