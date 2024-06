Copa América 2024: los 16 países en la cancha de la economía, ¿quién gana?

Cada partido entre países se simuló confrontando cada uno de los indicadores hasta obtener un resultado final para cada cruce.

En el primer encuentro del grupo A, la economía de Canadá superó con claridad a Argentina y se impuso por 6-0, la máxima diferencia posible según el criterio utilizado. Igual que en el fútbol, acá no hubo sorpresas.

En ese grupo, los canadienses no tuvieron problemas y clasificaron primeros con nueve puntos, tras ganar los tres partidos jugados. El otro partido que marcó la suerte de ese grupo fue entre chilenos y peruanos. Aunque los incaicos tienen hoy una inflación más baja, no les alcanzó para poder superar a los trasandinos, que con un mejor desempeño en otros puntos de la cancha económica se clasificaron a octavos.

Dentro de la zona B, Jamaica con tres victorias amplias pasó primero con puntaje ideal. En esa serie México logró pasar segundo con cuatro puntos, y quedó eliminado rápidamente Ecuador, hoy con una de las calificaciones más bajas de riesgo que denotan la incertidumbre política en ese país.

También fue eliminado Venezuela. A diferencia del resto de los países, para completar la tabla de estadísticas se tuvo que recurrir a mediciones privadas, dada la falta de actualización que tienen la mayoría de mediciones de organismos estatales.

20240620 SOC - SPO - ARGENTINA - V - CANADA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 Pelota oficial de la Copa América 2024 ATLANTA, GEORGIA - JUNE 20: Detail of the match ball prior to the CONMEBOL Copa America group stage match between Argentina and Can

Pelota oficial de la Copa América 2024

Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP