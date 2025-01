Diez proyectos de empresas uruguayas recibieron más de US$ 7 millones de inversión de los bancos y Naciones Unidas: ¿cuáles son?

En el marco de este programa, se aprobaron 10 proyectos por una inversión directa de US$ 2.188.770 y se facilitó una inversión total de US$ 7.295.900 en iniciativas vinculadas con la segunda transición energética de Uruguay.

Los proyectos aprobados representaron una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) estimada de 27.747 toneladas de dióxido de carbono (CO), lo que representó una reducción de 13 toneladas de CO por cada US$ 1.000 invertidos por el fondo.