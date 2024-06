Dólar cerró los primeros cinco meses del año con descenso de 0,6%

Embed

En la jornada se realizaron transacciones por US$ 22 millones, a un precio máximo de $ 38,8 y uno mínimo de $ 38,72. Como es habitual no hubo intervenciones del Banco Central (BCU) en el mercado de cambios. La última vez que lo hizo fue el 31 de agosto de 2021 con operaciones por US$ 31,2 millones.