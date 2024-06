El cacao cotiza como "oro" en Ecuador y atrae al crimen organizado

Esas semillas se han cotizado sin freno desde 2023, al punto de batir por primera vez en marzo los US$ 10.000 dólares por tonelada en Nueva York .

Esto se debe especialmente a la fuerte demanda mundial y una importante reducción de la oferta procedente de África occidental.

En Ecuador, donde el gobierno no regula los precios del cacao, las ganancias son cada vez mayores.

Este año Avellán ha llegado a vender un quintal (100 libras) en US$ 420. Antes del auge "había precios de US$ 50 a 60 que no justificaban (la inversión), daban ganas de dejar de ser cacaotero", dice la agricultora a la AFP.

Ahora, "gracias a esos precios vamos a hacer más sustentables a nuestras familias y vamos a tener en mejores condiciones y (...) cuidar nuestras plantas con mucha más razón, porque ahora sí (el cacao) es la pepa (semilla) de oro", celebra la productora, que heredó el oficio de sus abuelos.

"Históricos"

"Estos precios son históricos, no los hemos tenido nunca", señala Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao).

En Ecuador, los pequeños cultivadores producen un 80% del total del fruto que crece en 22 de las 24 provincias. El resto se hace en medianas y grandes plantaciones.

Los granos se secan bajo el sol ecuatorial en centros de almacenamiento, donde millones de pepas marrones son colocadas en sacos para deleitar al mundo.

Después de Costa de Marfil y Ghana, Ecuador es el tercer productor mundial con unas 420.000 toneladas al año. Pero en los últimos meses los cambios de clima extremos y enfermedades en las plantas arruinaron las cosechas en África, inclinando las balanza financiera a favor del país sudamericano.

Casi toda la producción se exporta: en 2023 el cacao generó US$ 1.323 millones. Gracias a los altos precios internacionales, entre enero y abril de 2024 el país ya vendió US$ 774 millones , según el Banco Central.

Sus principales mercados son Indonesia, Malasia, Estados Unidos, Holanda y Bélgica.

Secuestros y extorsiones en Ecuador

Para los cacaoteros, el boom se empaña por un fenómeno ajeno a las labores agrícolas: la violencia del crimen.

Los Ríos es una de las provincias ecuatorianas más convulsas con una tasa de homicidios (111 por cada 100.000 habitantes) superior a la de Guayas (86), cuya capital es el peligroso puerto comercial de Guayaquil, principal salida de la droga a Estados Unidos y Europa.

"Mis compañeros han sido secuestrados. No hace mucho, ni ocho días, que secuestraron a un joven (...) han robado carros (camiones cargados de cacao) a las empresas", relata Avellán.

Las amenazas de los criminales significan un "incremento de costos" en la cadena del cacao, indica a la AFP Marco Landívar, gerente de una planta de procesamiento de la exportadora Eco-kakao. "Las cargas tienen que ir con seguridad privada, todos los movimientos a puerto tienen doble custodia", añade.

Ontaneda anota que los exportadores gastaron unos US$ 20 millones en seguridad en 2023. En el gremio hay temor de que criminales contaminen sus cargamentos con cocaína.

"Sangre para tiburones"

El dirigente también reconoce que el alto y volátil precio del cacao en las bolsas de valores genera "inquietudes y problemas (...) a otros actores de la industria" debido a la especulación.

"Fue sangre para los tiburones en estas casas financieras. Fondos especulativos entraron al mercado a comprar cacao en papeles", es decir producción por cosechar, y el precio se disparó, explica.

En Ecuador, por ejemplo, hay incumplimientos de contratos firmados con anticipación porque los productores e intermediarios no abastecieron a los exportadores.

"La crecida inesperada de los precios demanda mucha más liquidez, que el sector exportador no la tiene al momento. Los precios de cacao al cuatriplicarse han impactado en la industria mundial, en la molienda, en la demanda y finalmente en el consumo del chocolate", principal derivado del cacao.

El representante de Anecacao y otros analistas internacionales alertan que el consumo de chocolate va a caer drásticamente debido a los costos.

Fuente: AFP