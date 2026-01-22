Empleo: cuáles fueron los puestos de trabajo más solicitados en Uruguay en 2025

El año pasado terminó con una demanda laboral dinámica que alcanzó un máximo histórico . Las empresas solicitaron una mayor proporción de cargos de alta calificación para el área de tecnologías de la información . También se necesitaron trabajadores para los segmentos de ventas, administración, contabilidad y finanzas .

La consultora Advice informó que durante el año pasado se publicaron 85.468 oportunidades de empleo, con un crecimiento anual de 15% . La cantidad posicionó al año como el de mayor demanda desde 2019. El documento consideró que el 2025 sostuvo y consolidó una tendencia de expansión que había comenzado un año atrás.

El monitor laboral expresó que se solicitaron más de 900 cargos diferentes , concentrados básicamente en los primeros 100 que representaron el 59% de la demanda total. En principio, indicó Advice, el Top 100 puede identificarse como un “núcleo” estable de la demanda. La mayoría de los que se ubicaron en ese segmento ya se habían posicionado en esa zona de relevancia en los años previos.

El primer lugar del ranking fue para el cargo de vendedor (del grupo ventas, gestión comercial y marketing) y el segundo fue para desarrollador de software ( tecnologías de la información) .

Luego se ubicaron los auxiliares administrativos y contables, ingeniero de software, reponedor, cajero, auxiliar de gestión comercial, chofer de taxi o Uber y vendedor para local comercial. En el año también resaltó la demanda de auxiliares de depósito y de limpieza, promotor y cadete.

demanda laboral Advice

El texto expuso que el ranking conformado por los 100 puestos de trabajo más demandados puede interpretarse como una imagen de alta definición del mercado laboral que ilustra un equilibrio entre estabilidad y dinamismo y concentración y diversificación.

Dentro del Top 100 hubo movimientos que reflejan a sectores y áreas de actividad que en el transcurso del último año se destacaron por su gran dinamismo. Los ejemplos más claros están vinculados a la inteligencia artificial, e-commerce, marketing digital y comercio exterior.

También en ese grupo creció la demanda de picker (armador de pedidos). “Picker es una palabra que hace una década no existía en el vocabulario del mercado laboral y ahora se encuentra en la lista de los empleos más buscados, reflejando el crecimiento explosivo del comercio electrónico”, dijo el informe. “Cada día se demanda un nuevo trabajador para este cargo, que se ocupa de reunir productos y preparar pedidos para su distribución”, añadió.

Además, durante el año pasado aumentaron las solicitudes de ingenieros de inteligencia artificial, que se encargan de entrenar, poner en producción y ajustar los modelos de machine learning. En ese caso, la demanda tuvo un crecimiento de 243% y escaló 91 posiciones con respecto al ranking de 2024. Ese movimiento de posición mostró el dinamismo que tuvo ese sector en 2025.

A su vez, el monitor señaló otros dos cargos que tuvieron un aumento de la demanda. Uno fue el auxiliar de comercio exterior que fue más buscado en un año récord de exportaciones, crecimiento de las importaciones y máximo histórico de las compras online en el exterior (con China como principal origen). En ese escenario, los llamados para ocupar ese cargo crecieron 26,7% para escalar 12 lugares respecto a 2024.

El otro cargo fue el de community manager, ocupación que hace una década podía parecer una moda transitoria. “En una era en que las redes sociales son un canal de altísima relevancia para muchos negocios, con un énfasis creciente en contenidos visuales, la demanda de community managers creció 44%”, expuso el documento.

Mayor calificación y riesgo de sustitución por la IA

En otro pasaje, la consultora expresó que en 2025 la demanda laboral se incrementó en todas las categorías de empleo, pero en proporciones desiguales. El mayor aumento se verificó en los perfiles de alta calificación (29,2%), mientras la solicitud para cargo de baja calificación creció muy por debajo del promedio (4,5%).

calificación Advice

Por un lado, el aumento de la demanda de puestos de alta calificación estuvo impulsado por el sector de las tecnologías de la información (TI) que es particularmente intensivo en la solicitud de perfiles especializados. Al cierre de 2025, los llamados laborales de perfiles especializados en inteligencia artificial crecieron 174% en comparación con 2024 (12 veces por encima del crecimiento general de 15%).

Por otro lado, Advice hizo mención a varios estudios que señalan que los puestos de baja calificación, al consistir en tareas rutinarias y predecibles, tienen un mayor potencial de automatización -sobre todo por herramientas basadas en inteligencia artificial generativa- siendo los más expuestos a ser reemplazados por tecnología. Entre otros, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que los trabajadores de apoyo administrativo son los que corren con mayor riesgo de sustitución.

“Esto no debe interpretarse como una señal de que la inteligencia artificial esté destruyendo empleos de baja calificación; lo que se observa es una diferencia en el ritmo de crecimiento de las oportunidades laborales, que también puede ilustrarse en términos de cuánto contribuyó cada tipo de empleo al crecimiento total de la demanda laboral en 2025”, concluyó la consultora laboral.