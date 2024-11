Escenario2, la newsletter de Marcos Soto: ¡Es la economía, estúpido!

¿Cómo es posible que un magnate poco representativo del estadounidense medio, procesado por la Justicia por haber cometido 34 delitos, acusado de arengar el asalto al Capitolio, de resistirse a aceptar la derrota electoral en los comicios del año 2020, con agenda de reducción de impuestos “a los ricos” y a las empresas, con un discurso misógino, xenófobo, negacionista, fragmentario y populista, haya logrado no solo la victoria en el colegio electoral, sino que también la mayoría del voto popular (fenómeno que le había sido esquivo al Partido Republicano en las últimas dos décadas) y seguramente mayorías en el congreso legislativo?

Creo que no puede ser evaluado como un simple hecho aislado. Habla de tendencias y preferencias y es una cruda diagnosis del estado de las democracias, donde es más importante el envoltorio que el contenido, la simpatía que las propuestas pueden generar en el electorado versus su solidez técnica, la división y polarización sobre mensajes de unidad.

La derrota del Partido Demócrata debería ser una dura lección para el progresismo y para la socialdemocracia en términos generales. Cuando el ejercicio de gobierno aleja tanto en lo discursivo como en el sentimiento de empatía con la ciudadanía, genera una desconexión difícil de restablecer.

Y también para orientaciones liberales, que han quedado con reducida representatividad. Recordemos que la agenda económica de Trump tiene poco de liberalismo económico y mucho de nacionalismo-populista.

La era post-pandemia trajo el rebrote inflacionario a nivel mundial y en particular en las principales economías incluyendo Estados Unidos que registró la mayor alza de precios al consumo de los últimos 40 años. Cuando el candidato republicano lo lleva al plano diario de comparar cuánto se pagaban alimentos concretos hace cuatro años y cuánto se paga ahora, y la respuesta demócrata es que la inflación ha desacelerado y el salario real logra más que compensar tal evolución, ¿quién sintoniza más con un hogar en dificultades que ha sufrido el alza de precios en una sociedad no acostumbrada? Ya no importa la verdad, o la justificación técnica.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ce9gl054d43o Trump dijo que gravará con un 25% las importaciones de Canadá y México, y con un 10% adicional a las de productos chinos. Getty Images

Aún con la fuerte declaración de 23 profesionales galardonados con el premio Nobel de Economía en apoyo del programa demócrata, pareciera que puede hasta jugar un rol contrario, visualizado como tecnócratas de cierta posición confortable alejados de los desafíos cotidianos de los ciudadanos.

A eso agréguele propuestas populistas de Trump de reducción de impuestos sobre “las propinas”, reducción de impuestos en un país con una deuda del 122% de su Producto Interno Bruto (PIB). Además, la reivindicación del sentimiento nacionalista, embanderarse con la imposición de mayores aranceles para “proteger el trabajo” de los americanos, indudablemente le ganan la agenda a las propuestas demócratas vistas como continuistas y defensoras del statu quo.

Vivimos en tiempos de sobreinformación, en sociedades que encuentran niveles de bienestar vía el consumo. El sesgo estadístico supone generalizaciones que no son representativas de las mayorías (por aquello de que en los promedios nos ahogamos los petizos) y eso genera desconexión y frustración en amplios sectores sociales por no sentirse ni identificados ni representados por los datos, aunque técnicamente la explicación sea correcta.

Esas opiniones calificadas por especialización hoy están sometidas a la duda, sospecha y al juicio liviano, potenciado por la impunidad que generan las redes sociales. Los técnicos son sospechados de tecnócratas acomodados, que gozan de privilegios relativos. Quien interpreta la realidad capitaliza y el “voto bolsillo” pesa porque en definitiva ¡es la economía, estúpido!