Exportaciones aumentan 14% entre enero y noviembre y superan los US$ 11.900 millones

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones en noviembre –incluyendo las de zonas francas- fueron por US$ 1.025 millones con incremento de 5%, en comparación con el mismo mes de 2023.

En los 11 meses del año las ventas llegaron a US$ 11.908 millones y ya superaron el monto acumulado de 2023 (US$ 11.518 millones).

La celulosa fue el principal producto colocado en el exterior por US$ 2.341 millones y suba interanual de 37%. El segundo lugar lo ocupó la carne vacuna con US$ 1.852 millones aunque con un descenso de 1%. La soja recuperó el dinamismo de 2022, previo a la sequía, y consiguió exportaciones por US$ 1.190 millones y aumento de 193%.