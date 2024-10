Gabriel Oddone negó preocupación de inversores extranjeros y salió al cruce de Arbeleche: "capaz tiene algún interés en comentar cosas de este tipo"

Al ser entrevistado por Búsqueda este jueves, Oddone dijo que en las reuniones que mantuvo en Washington la semana pasada, no recibió “ninguna preocupación” de los inversores.

“Más bien la percepción que tuve es que el escenario era desafiante para gente que nos miraba desde allí en términos del plebiscito, pero en todo lo demás escucharon con atención, tomaron nota e hicieron preguntas. Ni sus comentarios ni ninguna pregunta me permitieron identificar preocupación”, señaló Oddone.

“A no ser que hayamos tenido reuniones con personas distintas, yo con las que estuve no recibí ninguna preocupación”, dijo Oddone y cuestionó las intenciones de Arbeleche: “capaz que a ella le dijeron cosas distintas. O capaz ella tiene algún interés en comentar cosas de este tipo, que no está bueno que una ministra haga”.

Sobre la inquietud específica que los inversores le plantearon a Arbeleche acerca del concepto de “nacionalización” de las AFAP, mencionado por el jefe de campaña del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, cinco días antes de las elecciones, Oddone dijo que sí fue consultado sobre ese punto.

“Preguntaron porque el comentario justo había sido hecho ese día y, como el propio Alejandro Sánchez aclaró, fue una expresión que en la jerga financiera una nacionalización tiene una acepción distinta a la que él le quiso dar, y que eso no era así. Yo me encargué de plantear lo que el Frente Amplio tiene en su programa de gobierno, que es que se mantiene un sistema previsional multipilar, y, por lo tanto, el pilar de capitalización está totalmente vigente, mucho más después del resultado del plebiscito”, explicó.

Según Oddone, las preguntas de los inversores tuvieron que ver con la política antiinflacionaria, el manejo macroeconómico, el déficit fiscal y el plebiscito, “pero no tanto lo que el Frente se proponía hacer o no”.

Lo que dijo sobre el sistema previsional y el "diálogo social" del FA

El designado eventual ministro de Economía dijo que "hay que discutir varios temas" del sistema de seguridad social como el financiamiento por ejemplo, pero enfatizó que la derrota del plebiscito dejó claro que "el manejo profesional del fondo de ahorro previsional y con base en un mecanismo de asignación competitivo se mantiene vigente".

Además del llamado a un “amplio y democrático diálogo social” para discutir cambios en el sistema de seguridad social, en las bases programáticas del Frente Amplio se establece que se buscará “generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad”, mantener un sistema con un pilar de ahorro individual (régimen de AFAP) pero “no lucrativo” y “revisar integralmente el sistema de financiación” de la seguridad social.

Al ser consultado por Búsqueda sobre qué quiere decir el Frente Amplio cuando habla de ahorro previsional "no lucrativo", Oddone dijo que "es justamente algo que el diálogo social va a tener que considerar" pero que "a priori, no estoy en condiciones de dar una explicación clara y contundente respecto del alcance de eso".