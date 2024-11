Industria petrolera de Estados Unidos pagará por sus emisiones de metano excesivas, una medida que Trump podría eliminar

Permitirá "garantizar que el gas natural alcance el mercado en lugar de contaminar el aire", añadió la agencia en un comunicado.

El gas natural está compuesto principalmente de metano. La idea de la norma es evitar las pérdidas y el "derroche" de metano producto de esa producción, por ejemplo por fugas.

Según la EPA, si estas multas se mantienen hasta 2025, evitarían que 1,2 millones de toneladas de metano se pierdan sin consumir, esto es, las emisiones de efecto invernadero de ocho millones de autos en un año.

El metano es responsable de un tercio del calentamiento climático actual, según la EPA. La multa es de US$ 900 por tonelada de emisión en exceso en 2024, US$ 1.200 en 2025 y US$ 1.500 en 2026.

El anuncio fue criticado por representantes del sector petrolero.

"Esta reglamentación limita nuestra capacidad para cumplir con las crecientes necesidades de energía de las familias y empresas estadounidenses y no logrará un reducción significativa de emisiones", expresó el American Petroleum Institute (API). "Esperamos trabajar con la futura administración y el nuevo Congreso para corregir esto", lanzó.

(AFP)