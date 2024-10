La industria que planea generar actividad por US$ 1.230 millones en los próximos años

Años después se concretaron exportaciones por US$ 48 millones. Fueron de madera en bruto, para aserradero y para tableros. En los 12 meses acumulados a agosto llegaron a US$ 385 millones multiplicándose por ocho veces en comparación con 2001.

Los datos se recopilaron en el informe “La producción de madera en Uruguay”, elaborado por Ceres y presentado este miércoles.

1712165172309.webp Producción de madera sólida en Uruguay. Juan Samuelle

Uno de los hitos del sector llegó en 2007 con el comienzo de la producción de la primera planta de celulosa de UPM (Botnia en ese momento) que posibilitó la salida complementaria a la cadena de madera sólida de eucaliptus con chips para el mercado local y rolos para exportación.

A partir de ese momento se produjeron otros hechos destacables, como el inicio de operaciones de plantas de generación de energía eléctrica a partir de subproductos forestales, la salida del primer barco completo de rolos aserrables de pino para exportación, la inauguración de residencias sustentables de madera (a través de Mevir) y la construcción del primer edificio ecológico del país, ubicado en Durazno, que empezó el año pasado.

Las plantaciones con destino de madera sólida se concentran básicamente en Rivera y Tacuarembó; luego están los ubicados en Treinta y Tres y Cerro Largo. Las especies que predominan son el eucaliptus y el pino. En el país hay actualmente 80 aserraderos operativos, de los cuales el 90% no supera los 20 mil metros cuadrados.

Inversiones e impacto en la actividad

El sector tiene previsto el comienzo de tres inversiones en 2026 que ya están en proceso de instalación. Una de ellas es de Braspine - empresa brasileña de relevancia mundial y que se instalará por primera vez en Uruguay- con una fábrica para aserrado de pino. Las otras dos son proyectos adicionales de Lumin para contrachapado de eucaliptus y Urufor para aserrado de pino. Entre los tres totalizan una inversión de US$ 350 millones.

El informe señala que el aporte tributario directo de industria es de US$ 34 millones anuales, entre IVA, IRAE, aportes patronales a la seguridad social, fideicomiso del gasoil y otras tasas. Si se suman aportes indirectos, como el IRPF y los aportes personales a la seguridad social, el total asciende a US$ 57,5 millones.

El impacto económico directo que genera actualmente la actividad de la industria es de US$ 390 millones. A esa cifra se añade uno indirecto de US$ 500 millones como consecuencia de los encadenamientos que se generan en diferentes sectores de la economía. El impacto total es de US$ 890 millones.

0008712771.webp Se detuvo el abasto de madera tanto por vía marítima como por tierra. J. Samuelle

Las inversiones previstas modifican este número para los próximos años y la proyección es de un crecimiento anual de las exportaciones de US$ 150 millones.

Además de ese impacto se prevé que las nuevas inversiones provoquen otro impacto indirecto por US$ 190 millones. Ese adicional llegaría por un aumento de producción de madera, silvicultura y servicios asociados, transporte de carga, servicios agropecuarios, comercio al por mayor y menor y otros sectores relacionados.

El informe resumió que una vez concretadas las inversiones, la industria tendrá un impacto directo de US$ 540 millones más uno indirecto de US$ 690 millones, para llegar a un total de US$ 1.230 millones a partir de 2026.

Empleo, salario y automatización

El sector emplea actualmente a 7.750 trabajadores. En promedio mensual la cadena de la madera sólida pagó salarios por US$ 7,5 millones (20% en el sector primario y 80% en transporte y la fase industrial).

Se prevé que con los nuevos emprendimientos el sector alcance una mano de obra de 9.880 personas.

La industria genera trabajo más intensivo en personas mayores a 30 años. El 15% del total corresponde a la franja entre 14 y 29 años, el 37% entre 30 y 44, el 42% entre 45 y 64 y el 6% restante en personas de 65 años o más.

En el desglose por nivel educativo, el 33% de la mano de obra completó la primaria, el 43% el ciclo básico, el 20% del bachillerato y el 4% culminó la educación terciaria.

El informe expresa que el alto nivel de tecnificación de la industria lleva a que haya más empleos vinculados a la automatización en el mediano plazo. El sector de la madera cuenta con un 29,5% de automatización del empleo frente a 26,5% del promedio de la economía.

Según Ceres, eso no indica que se perderá ese porcentaje de empleo porque buena parte de ese proceso de tecnificación ya se dio.

“La alta propensión ocurre por la mayor intensidad de tareas manuales rutinarias y no rutinarias, y menor intensidad de tareas cognitivas”, dice el estudio.

“En tanto, la percepción y manipulación es más relevante en empleos del sector, así como actividades en espacios estrechos, lo que minimiza la cantidad de empleos con alto riesgo de ser automatizados en el mediano plazo”, concluye.