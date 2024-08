Las ciudades de Latinoamérica con el precio del metro cuadrado más caro para comprar y alquilar: ¿cómo le fue a Montevideo?

Getty Images

En lo que va de 2024, Montevideo se posicionó en el primer lugar como la ciudad de Latinoamérica con el metro cuadrado (m2) más caro de la región para la compraventa de inmuebles.

Así lo constató la consultora especializada AIC Economía y Finanzas, a través de un relevamiento inmobiliario en el que analizó los precios de siete ciudades de América Latina.

En el caso de la capital uruguaya, el valor del m2 fue de US$ 3.289, con lo que se ubicó en el primer lugar del ranking. Le siguió Ciudad de México con un valor del m2 de US$ 2.981, Santiago de Chile (US$ 2.707 el m2), Buenos Aires (US$ 2.427), San Pablo (US$ 2.411), Lima (US$ 2.106) y Bogotá (US$ 1.295).

precio m2 compraventa.png Para realizar el ranking regional, la consultora relevó los anuncios de compraventas de inmuebles de uno y dos dormitorios, con una superficie menor a 200m2 y con valores de entre US$ 10.000 y US$ 300.000. Los anuncios recolectados fueron los pedidos por el vendedor y no correspondieron a precios de transacción, a esos anuncios se les calculó la mediana.

Los precios de alquiler mensual promedio En el caso de los alquileres, la capital uruguaya fue desplazada por Ciudad de México que, en lo que va del año presentó el precio de alquiler mensual promedio más alto de la región al ubicarse en US$ 1.295 el m2. En segundo lugar se ubicó Montevideo con un precio de alquiler promedio de US$ 779, seguido por Santiago de Chile (US$ 704), Lima (US$ 660), San Pablo (US$ 653), Buenos Aires (US$ 525) y Bogotá (US$ 510). precio de alquiler mensual promedio.jpg “El promedio de los países analizados alcanzó los US$ 732, situándose por encima de este valor Ciudad de México y Montevideo”, señaló el informe de la consultora. En el caso de los alquileres, AIC consideró viviendas de dos y tres habitaciones en barrios donde se considera que residen personas con el ingreso medio representativo de ese país. ¿Cómo evolucionó el costo de construcción y la inflación en cada país? La consultora también indagó en la relación entre el costo de la construcción en cada uno de los países analizados y la evolución de la suba de precios. En ese sentido, observó que el índice del costo de la construcción (ICC) en Uruguay aumentó 7,7% (en la comparación interanual a junio de 2024), mientras que el aumento en la inflación fue del 5%, con lo que los costos de la construcción crecieron por encima de la inflación. “Colombia y Perú se destacan debido a que el ICC disminuyó mientras la inflación fue positiva, en especial para Colombia que tuvo la inflación interanual más alta de los países analizados”, indicó el informe. variacion icc inflacion.png En concreto, mientras que en Colombia la inflación general fue de 7,2%, el ICC disminuyó 1,5%. En el caso de Perú, la inflación fue de 2,3% y el ICC fue negativo en 1%. Esos fueron los únicos dos casos, de los siete países relevados, en los que los costos de construcción cayeron mientras que la inflación fue positiva. De forma contraria, los únicos dos países en los que la evolución de los costos de construcción fue mayor a la de la inflación fueron Uruguay y Chile con ICC de 7,7% y 6%, respectivamente y niveles de inflación de 5% y 4,2%.