Mercado Pago: "Siempre tuvimos una relación de amor-odio con los bancos; hoy competimos y también colaboramos"

El año pasado pudimos obtener la licencia IEDE (instituciones emisores de dinero electrónico), así que ya tenemos la licencia que nos regula localmente y eso es lo que nos va a permitir empezar a pensar en cómo seguimos expandiendo y trayendo más soluciones al mercado uruguayo. Hoy tenemos las herramientas de cobro digital muy expandidas para que la gente pueda vender en sus propios sitios web, en redes sociales, a través de whatsapp. Ahí hay que contemplar desde herramientas muy fáciles para personas con menos sofisticación tecnológica hasta otras muy completas para las grandes empresas que venden online. Trajimos los QR. Tenemos 50.000 vendedores cobrando con QR en Uruguay y casi 400.000 personas ya están pagando con él. El resto de la propuesta, como las pólizas de seguros y las líneas de crédito para las pymes, se va a ir complementando y haciendo llegar al mercado uruguayo. Son soluciones para pymes y de servicios financieros para individuos. Así que ahora con la licencia se puede, antes era más difícil.

20241015 Entrevista a Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago. Foto: Inés Guimaraens

¿Se encontraron con trabas administrativas para obtener el permiso para operar como institución emisora de dinero electrónico?

Lo que nosotros hemos encontrado en muchos mercados de la región -donde el mundo financiero tiene la particularidad de estar concentrado en pocos jugadores, en jugadores más tradicionales, no muy abiertos al cambio- es que figuras como Mercado Pago han traído un poco de disrupción, de innovación, de sacudir el status quo. Entonces lo que empezamos a gestar al final del día es competencia, es más propuesta de valor para el usuario final.

¿Hay alguna fecha prevista para implementar esos dos servicios?

En este mes estamos trabajando en definir prioridades para el año que viene, así que ahí seguramente vamos a estar poniendo varias de esas prioridades sobre la mesa para evaluar cosas nuevas para Uruguay.

¿Observan a Uruguay como un mercado dinámico y con potencial para el sistema de pago con QR?

Lo vemos muy dinámico. El código QR es un producto con efecto red. Vos necesitás la masa crítica de oferta y después la de pagadores. Si no lográs que oferta y demanda se encuentren vas a fracasar. Mucha gente quiere pagar y no encuentra dónde. O al revés, tiene los QR puestos pero si nadie viene los va a sacar. Y creo que lo bueno que tiene Uruguay es que Montevideo concentra gran parte de la oferta y demanda en un territorio relativamente cercano. Todo está bastante al alcance. Eso nos ha demostrado que ese efecto red lo pudimos hacer funcionar muy bien. Como todo después tenemos que ver cómo poder seguir llevándolo al interior y también hacerlo crecer. Pero el crecimiento en Montevideo ha sido con mucha celeridad y con mucha dinamismo.

¿Cuáles son las principales amenazas que observan a nivel global para los pagos con QR?

Lo que hemos visto es la oportunidad más que la amenaza. La oportunidad es que es una herramienta muy fácil de implementar, muy barata, no tiene costo. Nosotros generamos el QR en la misma pantalla del celular o del dispositivo del vendedor. Hasta incluso se puede imprimir de manera muy simple y mostrarlo para cobrar. Por supuesto que como en cada rueda de innovación hay que ir tomando las medidas de seguridad; de educación más que de seguridad. ¿Qué cosas incorporamos por ejemplo? Que el pago cuando pasa a nuestros QR haga un ruido. El vendedor puede escucharlo, puede interpretar que el pago se está efectuando en ese momento. Tener herramientas de monitoreo online real-time. No vemos al fraude informático como una amenaza. Mercado Pago tiene un programa de protección al comprador y al vendedor. Si nosotros le decimos al vendedor que aprobamos el pago y que entregue la mercadería es porque la compra está cubierta. Y esas coberturas las podés hacer cuando realmente tu preocupación no es el fraude.

20241015 Entrevista a Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago. Foto: Inés Guimaraens

¿Crees que las instituciones financieras tradicionales, los bancos, vieron en algún momento a Mercado Pago como un enemigo, como algo raro que venía a meterse en el negocio?

Siempre hemos tenido una relación de amor-odio con las entidades tradicionales y te diría que hay de todo. Están los bancos que han visto esto siempre como una amenaza y están los otros que lo vieron como una oportunidad. Todo lo que nosotros procesamos, absolutamente todo, termina en una cuenta bancaria.Y muchos de los productos que hemos ido haciendo no los hemos hecho solos. En un momento la tensión fue más grande. Creo que hoy ya estamos todos en un estadio de identificarnos como jugadores existentes en la industria, que competimos pero que también colaboramos y que a través de muchas normativas nuevas también interoperamos. Así que somos parte de un ecosistema financiero que nos une y lo que celebramos es que hace algunos años ni siquiera existía. Ahora existe y nos eleva a todos la vara. Porque la competencia la eleva y al final del día el que sale ganando es el consumidor final.

¿Y Mercado Pago, actualmente, identifica algún enemigo, un nuevo jugador que le pueda complicar el negocio?

No sé si hablamos de enemigos. En el mundo financiero hay mucha más diversidad y espacio para que varios jugadores convivan. Creo que el enemigo puede ser uno mismo si no se aggiorna, no se adapta en el momento en que lo tiene que hacer. Eso es lo que a nosotros siempre nos tiene paranoicos. Cuando lanzamos los QR nos decían: no, pero estás lanzando lo que te va a canibalizar el MPOS. Bueno, si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otro. Es no tener ese miedo o esa parálisis. Creo que el peor enemigo que podemos ver es a nosotros mismos quedándonos quietos. Sin darnos cuenta que si estás cómodo probablemente es porque no estás agregando valor. Nos desafiamos a no quedarnos en ese lugar para quizás transformarnos en los nuevos incumbentes. Ese es el mayor temor, es como no dormirnos en los laureles. Y estar siempre muy atentos a todo lo nuevo que se viene.

¿La inteligencia artificial puede modificar el sistema de pagos?

Ha tenido tres grandes momentos. Los primeros dos no sé si el usuario final los percibió demasiado. Modelos de prevención de fraude que en milisegundos te identifican si un pago es bueno o es malo. Cuando generás modelos de riesgo alternativo que saben leer e interpretar 4.000 variables transaccionales para dar una línea de crédito. Todo eso son modelos de inteligencia artificial que el usuario no ve tanto, pero que percibe después los beneficios de ese uso de la tecnología. El segundo lo vemos mucho más aplicado a operaciones más escalables, con procesos menos demorados porque la máquina o la inteligencia empieza a ganarle a la velocidad humana para hacer algunos procesos. O hasta incluso lo vemos en nuestros desarrolladores, para generar código con menos errores, en menor tiempo, donde el usuario no es tan consciente de que eso está pasando. Pero pasa.

Y la tercera gran innovación es cuando esa interfaz de inteligencia artificial puede empezar a comunicarse con el usuario final. Cuando le puede empezar a recomendar cuándo tiene que tomar un crédito, cuándo tiene que devolverlo. Si un mes gastó más o menos en un determinado servicio, si le sobró dinero, cuál es la mejor manera de invertirlo. Ofrecerle cuál es el mejor día del mes para pagar una determinada deuda. En eso -que parecen cosas tan simples pero que hacen a la educación financiera- va a ser donde se juegue la próxima gran vuelta de innovación en los servicios financieros. Y en la medida que uno pueda tener todas esas charlas y esas soluciones con su asistente virtual menos va a necesitar ir a una sucursal tradicional. Entonces, la sucursal tradicional está compitiendo con tu personal banker, que te permite resolver y hablar con él tirado en el sillón de tu casa.

20241015 Entrevista a Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago. Foto: Inés Guimaraens

¿Te imaginás un momento en el que todas las transacciones se realicen sin presencia física?

Nosotros somos la prueba viviente de que sin sucursales se puede crecer. Y creo que la tendencia que empezamos a ver en el mundo son sucursales más cerrándose que abriéndose.

¿Cómo está la educación financiera en Argentina y en Uruguay? Acá se menciona, por ejemplo, que los jóvenes son un segmento que tienen poca, que no le dan importancia.

Apostamos mucho a sectores de menores de edad, porque cuanto antes empiece la educación financiera, mucho más preparados van a estar los chicos para después vivir con más naturalidad el manejo de sus finanzas más desde lo digital que desde lo físico. Los jóvenes son mucho más apegados a aquellas marcas que valoran, que le dan confianza, que les generan empatía. Y hemos visto en muchos de estos chicos cómo rápidamente se enamoran del producto, lo recomiendan entre sus amigos, rápidamente lo usan sin demasiada fricción y sin demasiada complejidad. Son esponjas, y todo lo que es tecnológico les resulta mucho más natural de lo que por ahí nos resultaba a nosotros o a nuestros padres acercarse a la tecnología. Tenemos que aprovechar eso, la capilaridad que tiene esta nueva generación de cercanía con la tecnología, pero ofreciéndoles el pilar correcto, la ayuda y la educación financiera. Los jóvenes son muy propicios a incorporar estas tecnologías, así que te diría que es uno de los públicos que más nos tiene entusiasmados.