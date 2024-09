Petróleo Brent baja fuerte y marca un nuevo mínimo anual en el precio del barril

El barril de petróleo Brent para entrega en noviembre cerró este viernes con una caída del 2,24 % y marcó un nuevo precio mínimo anual por tercer día consecutivo, al situarse en los US$ 71,06 por barril.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se redujo US$ 1,63 con respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en US$ 72,69, el que hasta ahora era el precio intradiario más bajo desde diciembre de 2023.

El Brent siguió depreciándose y ya roza la barrera de los US$ 70 el barril tras acumular pérdidas sucesivas desde el comienzo del mes de setiembre, después de conocerse este viernes que el empleo en Estados Unidos aumentó menos de lo esperado por los economistas en agosto.

Precisamente, los analistas de Bank of America Global Research rebajaron este viernes su pronóstico del precio del petróleo Brent para 2025 en US$ 5, hasta los US$ 75 por barril, citando una demanda más débil de China y una gran acumulación de inventarios.

Esta tendencia descendiente en el Brent provocó que la OPEP+ decidiese el jueves aplazar dos meses la puesta en marcha de su plan de levantar paulatinamente las reducciones voluntarias de su producción de crudo, que estaban previstas para octubre y noviembre.

Fuente: EFE y El Observador