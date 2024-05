Renunció director de UTE crítico con "privatización" de mercado eléctrico: "No puedo ser parte de este juego"

El ex director de UTE, Enrique Pées Boz, había asumido a mediados de 2020.

Desde el comienzo de su gestión a mediados de 2020, el economista cuestionó el peso de los contratos de generación privada de energía firmados entre 2010 y 2018, por los que la empresa hoy paga unos US$ 600 millones anuales.

Pées Boz había dicho que UTE pasó a ser “una agencia de cobranzas” para quienes considera como “rentistas” que tienen contratos con la empresa por 20 y 30 años, y a los que hay que comprarles toda la energía que producen aun cuando no se use.

También ha manifestado que en el último tiempo se profundizó la tendencia y promoción oficial a la privatización de la parte más rentable del mercado eléctrico, los grandes consumidores, que representan el 16% de la recaudación de UTE, unos US$ 300 millones.

El ex jerarca entiende que eso comenzará a afectar las finanzas de la empresa y las futuras tarifas, en la medida que esos consumidores se pasen a la oferta privada. Esto a través del régimen de clientes libres, una política respaldada por el Poder Ejecutivo.

Esos desacuerdos con la política que lleva adelante el ente y que tienen aval del gobierno lo llevaron a presentar la renuncia al ex director cabildante. Pées Boz no quiere que se lo vincule como “oficialista” con esa tendencia de “privatización” que no comparte, según supo El Observador.

Ex Director de UTE: “Yo no puedo ser parte de este juego”

“Me retiro después de cuatro años de estar intentando demostrar que, sin prisa, pero sin pausa, iniciado en los gobiernos del Frente Amplio y continuado en este, se está concretando paso a paso una privatización selectiva del mercado eléctrico”, afirmó en una nota publicada este miércoles por La Mañana.

En ese sentido, reiteró que los primeros generadores de energía que se instalaron lo hicieron sabiendo que era obligación de UTE comprarles toda la producción que generaran y “ahora van por el suministro a los sectores más rentables, que son 515 grandes consumidores”.

Estos representan el 16% de la facturación de la empresa, “mientras, UTE tiene que seguir pagando por 20 años más, US$ 600 millones al año a los generadores privados”, insistió.

“Eso significa simplemente o endeudarse, o trasladar a tarifas los ingresos que no se van a recibir de esos grandes consumidores. Yo no puedo ser parte de ese juego. Los generadores privados pueden instalarse, generar su energía eólica, fotovoltaica, o biomasa, venderles a los grandes clientes de UTE, pero sin tener una obligación de dar sí o sí energía asegurada durante las 24 horas. Entonces en el mismo mercado tenemos, por un lado, a UTE que tiene la obligación de contar con instalaciones que aseguren las 24 horas de suministro y para los privados alcanza con una relación estadística y cuando les falta energía, ahí el contratante privado puede recurrir a UTE”, afirmó el ex director.

“Confirmado estos hechos, no nos queda más para hacer en la empresa pública”, añadió.