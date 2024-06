Se consolida la baja de las ventas a Argentina y resiente la actividad de exportadores

Entre enero y mayo de este año, las exportaciones fueron por US$ 196 millones, con un descenso interanual de 15%. En los cinco meses de 2023 habían sido por US$ 231 millones y ya arrastraban una disminución de 46% respecto a los mismos meses de 2022. Los tres principales productos cerraron este año con números rojos, según informó el Instituto Uruguay XXI.

Las ventas de autopartes fueron por US$ 33 millones, con una retracción de 12%. Las colocaciones de vehículos llegaron a US$ 22 millones, con baja de 30% y las de celulosa terminaron con US$ 17 millones y descenso de 32%.