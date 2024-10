Turismo: viajes de uruguayos hacia Argentina caen 43% en el año cerrado a setiembre

En tanto, el dinero desembolsado totalizó US$ 618,5 millones en términos corrientes durante los primeros tres trimestres de año.

Por otro lado, en setiembre pasado el Indicador de Precios Fronterizos (IPF), que elabora el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) de Salto mostró que los precios en promedio eran solo 47% más caros en esa ciudad con respecto a Concordia, su nivel más bajo en los últimos cinco años.

En setiembre del año pasado Salto estaba 180% más caro que Concordia. La brecha se había reducido a 157% en noviembre de 2023 y a 97% en enero pasado. Luego siguió disminuyendo hasta 50%. Las dos siguientes –mayo y julio- volvieron a crecer hasta 59% y 80%, respectivamente, para volver a caer.

Antes de la pandemia, en 2019, los uruguayos gastaban en la vecina orilla unos US$ 500 millones por año. Ese nivel de gasto trepo a US$ 1.200 millones en 2023. Como se preveía, con el cambio de escenario y la corrección de precios la dinámica de gasto no viene siendo de la misma magnitud. La reversión paulatina de esa fuga de consumo está jugando de manera positiva en el consumo dentro de fronteras y se espera contribuya a mejores datos de actividad para la economía uruguaya.

Brasil más barato para los uruguayos

El último monitor de actividad turística divulgado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), al que accedió El Observador, mostró que la brecha de precios entre Brasil y Uruguay se incrementa y seguirá en niveles altos.

En la temporada 2023-2024, Uruguay estaba 10% más caro con respecto a Brasil que en el promedio de la última década, y para esta temporada se proyecta que esté 15% más caro.

Esto implica, por un lado, que Brasil se abarata para los uruguayos y crece como opción ante el encarecimiento argentino, destaca el reporte.

brasil.png Fuente: Ceres

De los casi 2,4 millones de residentes en Uruguay con viajes al exterior en los primeros nueve meses del año (una misma persona puede haber salido varias veces y por cada salida se lo cuenta como un turista adicional), hubo 525.500 que tuvieron como destino Brasil.

En el período analizado viajaron al país norteño 18.400 uruguayos más que en enero-setiembre de 2023. El gasto en ese destino ascendió a US$ 262 millones, según datos del Ministerio de Turismo.

Brasil como destino de sol y playa es uno de los preferidos para los uruguayos que salen del país durante el verano y también en vacaciones de Turismo.

La balanza turística

En el período enero-setiembre, 2.398.000 viajeros hicieron turismo fuera de fronteras y gastaron US$ 1.244 millones considerando todos los destinos.

En igual período, Uruguay recibió 2.437.000 turistas que dejaron divisas al país por US$ 1.309 millones (incluyendo alojamiento), por lo que el país cerró ese período con un saldo positivo en la balanza turística de US$ 65 millones.