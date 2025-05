Uruguay refuerza su estrategia para la carne con foco en China y nuevos mercados

¿Es un potencial mercado donde colocar productos de alto valor?

Si, para restaurantes y hoteles caros. Puede llegar a ir algo de carne vacuna cara e hicimos los primeros contactos por pollo.

De ahí nos fuimos a Shangai donde nos encontramos con el ministro Alfredo Fratti, donde participamos del primer día de la feria SIAL en Shangai donde Uruguay participó con un stand hermoso y enorme. Allí estaba toda la industria cárnica, tanto de cordero, de vacunos y de caballos. En una feria muy linda, donde ante stands de competidores como Australia, Uruguay los dejaba bastante mal parados. La presencia de Uruguay es muy fuerte, la feria estuvo buena.

Al día siguiente nos fuimos con Fratti y el presidente de INIA a la gira oficial del ministro donde visitamos varios ministerios relevantes, sobre todo el que maneja los aspectos sanitarios y habilita, o no, el mercado de China y hace todos los controles del ingreso de la carne a China. Fue muy interesante, hicimos una actualización, la gente en China nos quiere bien, quieren comprarnos todos los alimentos que estemos dispuestos a exportar. Es un mercado con un potencial enorme.

¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea para este período al frente de INAC?

Hay varios temas. Obviamente aumentar el volumen de exportaciones del Uruguay. Nosotros exportamos el 80% de lo que producimos, pero podríamos producir bastante más y por lo tanto exportar más. Por otro lado, seguir desarrollando y cuidando los mercados más relevantes, entre los cuales China es uno de los principales jugadores. Ellos lo definen como una asociación estratégica. Es decir que le dan una relevancia fundamental al vínculo con Uruguay. Básicamente porque ellos importan el 90% de los alimentos que consumen y nosotros exportamos el 80% de los alimentos que producimos; somos complementarios totalmente. A pesar de ser chiquitos nos tratan como gigantes.

Entonces aumentar las exportaciones, sí; cuidar el mercado Chino, sí; ahora hay que promover también que se mejoren los indicadores de cría del Uruguay para que nazcan muchos más terneros para poder faenar muchos más terneros. El año pasado se faenaron casi 2.400.000 animales en toda la industria y se tendría que estar faenando 3.000.000. Entonces quiere decir que hay un 20% - 25% de capacidad instalada que no se usa, y eso hace que la industria tenga costos fijos muy grandes y a pesar de estar exportando mucho, no esté teniendo los resultados que debería tener. Entonces eso hace que haya alguna dificultad en alguna industria porque los costos fijos son altos y tendríamos que tener muchos más animales para producir.

En resumen, el tema de la industria y aumentar la producción, seguir promoviendo los mercados y seguir cuidando China se podría decir que son los grandes objetivos.

El informe de consumo de carne cerrado a 2024 mostró un crecimiento en el consumo y dejó a Uruguay 4to en el mundo en consumo per cápita. ¿Hay una intención de INAC seguir fomentando el consumo en cantidad?

China tiene 1.400 millones de habitantes y nosotros 3.5 millones. Nosotros, en comparación con los números mundiales, somos de los que comemos más carne, o sea que pretender que 3 millones sigan consumiendo mucho más no debería ser un gran objetivo. Me daría la impresión que ya estamos en niveles muy altos. Quizás lo que sí deberíamos hacer es que en Uruguay no haya gente que no acceda a la carne. Podemos llegar a tener un problema en el Pereira Rossell con embarazadas de muy bajos recursos que no están accediendo a la carne y eso compromete a los recién nacidos con temas para toda la vida. No vamos a consumir mucha más carne porque el número ya es grande, lo que tenemos que hacer es que consuman todos en Uruguay. Y todo lo que aumente la producción tendría que ser para exportación.

Este informe también mostró crecimiento en el consumo de carne de pollo y de cerdo, ¿qué planes tiene el instituto para los otros tipos de carne?

En cuanto al consumo en el mercado local, es bastante normal que aumente el consumo de carnes alternativas al vacuno, porque son carnes un poco más baratas para la población. Entonces ha aumentado el consumo en Uruguay porque es carne más accesible. Con los pollos, ahora que se abrió el mercado de Hong Kong, la idea es que la industria de los pollos empiece a dar sus primeros pasos y empiece a generar experiencia en exportar y cumplir las exigencias enormes que tienen los mercados como China y EEUU.

Porque en la industria frigorífica tradicional hay una experiencia de muchísimos años de recibir inspecciones y cumplir procedimientos exigidos internacionalmente, entonces estamos en las etapas iniciales donde la industria de los pollos va paso a paso mejorando y profesionalizándose. Obviamente desde INAC se los va a apoyar y se va a apoyar la promoción de esa carne en Hong Kong que hoy es el mercado que está habilitado, y al mismo tiempo el ministerio tendrá que acompañar a esas plantas a cumplir cada vez mejor los procedimientos que exigen los mercados del exterior para poder seguir habilitando mercados. Pero hay que ir dando paso por paso. Ahora hay que empezar por Hong Kong, por eso fuimos.