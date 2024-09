El doctor que trasplantaba testículos de cabra a hombres con problemas de virilidad

Library of Congress

El doctor Brinkley posa orgulloso con Billy, el bebé que supuestamente nació gracias a los testículos de un macho cabrío, en el diario Arizona Republican, 1920. Library of Congress

Las cabras Toggenburg de Suiza eran las preferidas de Brinkley pues, explicó, no tenían el olor persistente que era peculiar a los machos cabríos en todo el mundo. Getty Images

El otro protagonista: el médico Morris Fishbein, cazador de farsantes fraudulentos que fingían poseer conocimientos médicos (y editor del Journal of the American Medical Association). Los Angeles Times

Library of Congress

John Romulus [más tarde Richard] Brinkley (1885-1942) practicó "medicina caprina". Library of Congress

Por mucho tiempo, no había tenido una erección, le confió: "Es como una llanta pinchada".

"He ido a muchos médicos y gastado un montón de dinero, y ninguno de ellos me ha hecho ningún bien".

"He tenido muchos casos como el suyo", le respondió el doctor. "He usado sueros, medicinas y electricidad para hombres sexualmente débiles. No creo que haya beneficiado a ningún paciente con ninguno de ellos".