Empresa ganadera de Punta Carretas sumó una nueva denuncia por estafa por US$ 300 mil y admitió "dificultades" para pagar

La empresa Grupo Larrarte, dedicada a inversiones ganaderas, reconoció este viernes que atraviesa “dificultades” de pago aunque afirmó su intención de seguir operando, en medio de cuatro denuncias por estafa realizadas por clientes que reclaman más de US$ 650 mil en dividendos prometidos y no pagados por inversiones en ganado que no aparecen registradas ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).