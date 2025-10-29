Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ EO Media Night

EO Media Night: la fiesta que celebró a la industria de la publicidad y los medios

El Observador celebró EO Media Night, una fiesta que reunió a agencias de medios y publicidad en una gran celebración de la industria, con música, premios, brindis y un ambiente pensado para conectar

29 de octubre 2025 - 5:00hs
fiesta eo-10

El pasado jueves, Plaza Mateo se encendió con EO Media Night, el encuentro organizado por El Observador para reconocer, celebrar y reunir a las agencias de medios y publicidad que impulsan la creatividad en Uruguay.

Embed - EO MEDIA NIGHT | La fiesta de El Observador para agencias de medios y publicidad

Durante la noche, más de 300 invitados disfrutaron de una experiencia que combinó networking, música, premios, tragos y mucha energía. La conducción estuvo a cargo de Viki Delgado, quien guió la dinámica con entrevistas y la entrega de premios a los asistentes.

“La idea fue crear un espacio para distenderse, compartir y celebrar el trabajo que todos hacemos durante el año. EO Media Night nació para eso: para conectar desde otro lugar” destacaron desde El Observador.

La noche incluyó entrevistas con ejecutivos de agencias y figuras del sector, quienes destacaron el papel de El Observador como medio innovador, referente y en constante crecimiento, con presencia en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y España.

“El Observador siempre fue un medio pionero, con un gran nivel de periodismo y una apuesta clara por lo digital” expresó uno de los entrevistados durante el evento.

Entre brindis y música, EO Media Night se consolidó como la gran fiesta de la industria, un espacio de encuentro para celebrar las ideas, el talento y la comunicación.

Ganadores

EO Media Night 6
EO Media Night 5
EO Media Night 4
EO Media Night 3
EO Media Night 2

Temas:

EO Media Night El Observador Industria publicitaria Plaza Mateo

Las más leídas

Jorge Gandini

Lobraus anunció demanda contra director de ANP Jorge Gandini por US$ 1 millón y no hubo conciliación

Lorena Perrone llegó a Las Palmas y fue directo a saludar a su hijo Jeremía Recoba, quien fue operado de su rodilla derecha
ESPAÑA

El tierno mensaje de Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba y mamá de Jeremía, quien llegó directo al sanatorio para saludarlo tras su operación de rodilla

Alberto Kesman
REDES SOCIALES

Alberto Kesman se equivocó con el nombre del nuevo técnico de Nacional y las redes lo convirtieron en meme: la reacción del relator

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar