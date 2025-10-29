EO Media Night: la fiesta que celebró a la industria de la publicidad y los medios

El pasado jueves, Plaza Mateo se encendió con EO Media Night , el encuentro organizado por El Observador para reconocer, celebrar y reunir a las agencias de medios y publicidad que impulsan la creatividad en Uruguay.

Durante la noche, más de 300 invitados disfrutaron de una experiencia que combinó networking, música, premios, tragos y mucha energía. La conducción estuvo a cargo de Viki Delgado, quien guió la dinámica con entrevistas y la entrega de premios a los asistentes.

“La idea fue crear un espacio para distenderse, compartir y celebrar el trabajo que todos hacemos durante el año. EO Media Night nació para eso: para conectar desde otro lugar” destacaron desde El Observador.

La noche incluyó entrevistas con ejecutivos de agencias y figuras del sector, quienes destacaron el papel de El Observador como medio innovador, referente y en constante crecimiento, con presencia en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y España.

“El Observador siempre fue un medio pionero, con un gran nivel de periodismo y una apuesta clara por lo digital” expresó uno de los entrevistados durante el evento.

Entre brindis y música, EO Media Night se consolidó como la gran fiesta de la industria, un espacio de encuentro para celebrar las ideas, el talento y la comunicación.

Ganadores

