"Es de lejos la mejor película comercial del año": la crítica de la BBC de la secuela de Gladiator

¿Cómo no amar una película que tiene espadas, sandalias, tiburones en el Coliseo Romano inundado, Denzel Washington con túnicas sueltas y Paul Mescal mordiendo a un babuino?

Mescal, una elección contraintuitiva dados sus papeles de personajes sensibles en Normal People y Aftersun, es el fascinante centro de la película, manteniéndola unida con el mismo poder y magnetismo que Russell Crowe le brindó a la original.

La secuela tiene un equilibrio menos perfecto entre emoción y acción que la primera, con decapitaciones y peleas con espadas que aunque nunca abruman a los personajes, se acercan bastante.

Advertencia: esta nota incluye spoilers de la trama de "Gladiador II".

La reaparición de Lucius

Las comparaciones no son gratuitas, porque "Gladiador II" está llena de ecos de la original, en la que el gladiador de Crowe, Maximus, y el vil César, Commodus (Joaquin Phoenix), lucharon a muerte en el Coliseo.

Lucius, el hijo de Maximus con la hermana de Commodus, Lucilla (Connie Nielsen, quien vuelve a ese papel en la secuela), era entonces un niño pequeño al que enviaron lejos de Roma por su propia seguridad.

Quince años después lo interpreta Mescal, más musculoso de lo habitual, pero afortunadamente no inflado hasta las proporciones caricaturescas de un personaje de Marvel.

Getty Images Paul Mescal toma el rol principal, siguiendo la muerte del personaje de Russell Crowe en la película original.

Lucius se ha convertido en un hombre en Numidia, en el norte de África, y pronto se lanza a la guerra contra los invasores romanos.

Scott tiene un control absoluto de las escenas de acción y lo demuestra con una extravagante batalla inicial.

Los númidas lanzan bolas de fuego hacia los barcos romanos que se acercan, las flechas romanas vuelan hacia las almenas númidas, la esposa guerrera de Lucius es asesinada y él es capturado y enviado a Roma, jurando venganza contra el general del imperio Acacio (Pedro Pascal).

La Roma a la que regresa es más colorida y siniestra que nunca. Ahora hay dos emperadores decadentes, gemelos que gobiernan juntos sin tener en cuenta al pueblo, visiones espeluznantes con maquillaje pálido y delineador de ojos intenso.

Joseph Quinn es especialmente escalofriante, tranquilo, intenso y temible como Geta, el más inteligente y, por lo tanto, el más peligroso de los dos.

Fred Hechinger es el Caracella de ojos desorbitados y fuera de control, un Fredo para el Michael Corleone de Geta.

Denzel Washington interpreta al enigmático Macrinus, un rico hombre de negocios y dueño de gladiadores que compra a Lucius.

Con anillos de joyas en cada dedo y cadenas de oro alrededor del cuello, Washington aborda el papel con absoluto entusiasmo y una entrega exagerada mientras Macrinus conspira para obtener poder.

Pero a veces reduce la actuación lo suficiente como para revelar la astucia debajo de esa personalidad descarada.

Los fanáticos de Pascal pueden estar decepcionados con su papel relativamente menor y su actuación moderada. No tiene mucho impacto, a pesar de que resulta que Acacio está casado con Lucilla y comparte su deseo de deponer a los emperadores dementes y sedientos de sangre.

Una acción vibrante y desmesurada

En las escenas de gran acción en la arena, Scott lo da todo. Un romano entra montado en un rinoceronte. La edición es cinética mientras tigres y babuinos se desatan contra Lucius y los otros gladiadores, a quienes se les llama bárbaros.

Lucius es tan feroz que muerde el brazo peludo de un babuino. De cerca, esos babuinos son notoriamente falsos, un punto débil en los efectos especiales que generalmente son suaves.

Algunos fondos distantes también parecen completamente generados por computadora, pero Scott escenifica la acción con suficiente volatilidad para superar esos pequeños fallos.

Mientras que su reciente "Napoleón" (2023) era grande y lenta, y House of Gucci (2021) un desastre ridículo, "Gladiador II" tiene el ritmo magistral de las mejores películas de Scott, incluidos los clásicos Alien (1979) y Blade Runner (1982).

Getty Images La presencia de Denzel Washington, como Macrinus, un empresario adinerado que compra al protagonista como esclavo.

En los episodios de menor escala, Scott sabe cuándo darle a Mescal los primeros planos que le permiten brillar, exudando la determinación y la ira de Lucius.

Eso es especialmente cierto en sus desafiantes conversaciones con Macrinus, quien aún no sabe que Lucius es el heredero del imperio, pero se pregunta por qué este gladiador puede citar a Virgilio.

La inteligente actuación de Mescal eleva el nivel de la película más allá de su violento combate.

Y parte de la violencia es emocional.

La mayoría de los espectadores sabrán de antemano, como revela el tráiler de la película, que Lucius es el hijo de Maximus, por lo que estamos muy por delante de la mayoría de los personajes.

Pero uno de los episodios más estimulantes tiene lugar cuando Lucilla reconoce al gladiador como su hijo y lo visita en su celda, en un encuentro que desafía nuestras fáciles expectativas.

Temática de actualidad

Getty Images El ritmo de "Gladiador II", es comparable al de las mejores cintas del legendario director de 86 años Ridley Scott.

Sin embargo, bajo su apariencia de complacer al público, el tema de la película sobre el poder político, sobre quién lo ejerce y cómo, es fuerte y tiene un propósito, aunque Scott lo teja cautelosamente en el colorido espectáculo.

Cuando The New York Times le preguntó si veía una conexión entre su Imperio Romano y el mundo político actual, Scott respondió sin rodeos: "Sí. Si no lo vemos, empeoramos", y agregó: "Intento mantener eso en primer plano" en la película, señalando algunas de las preguntas de Lucius sobre lo que Roma valora.

"¿Es así como Roma trata a sus héroes?", grita Lucius desde la arena cuando uno de ellos muere.

Ese tema social era evidente en la primera "Gladiador", donde el senador Gracchus (Derek Jacobi, que vuelve brevemente en la secuela), de mentalidad cívica, advierte contra la subestimación de la superficialidad de la multitud, que se aplaca fácilmente con pan y circo.

"Les traerá la muerte y lo amarán por ello", dice de Cómodo, que no ofrece más que la distracción de los juegos.

En "Gladiador II", Lucilla dice: "La gente está cansada de la locura, la tiranía".

Quién de ellos tiene razón es la pregunta abierta en la secuela, mientras Lucius habla sobre el sueño de su abuelo de una República romana y pregunta a los ciudadanos: "¿Nos atrevemos a reconstruir ese sueño juntos?".

Si tenemos suerte, Scott puede tener una respuesta. Le dijo a The Hollywood Reporter que tiene una idea para "Gladiador III" inspirada en "El padrino II". De sus labios a los oídos de los dioses romanos.

★★★★☆

Gladiador II se estrena en las salas de Latinoamérica el próximo 14 de noviembre.

