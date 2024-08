Alien Romulus se estrenó en cines y es el espectáculo terrorífico que el uruguayo Fede Álvarez prometió

Alien Romulus

En ese sentido, la decisión de volver a los xenomorfos reales, a los modelos y creaciones robóticas que los actores pueden ver, sentir y golpear en el set, es uno de los aciertos. ¿Qué pasa en Alien: Romulus que no pasa en el noventa por ciento de los grandes blockbusters de nuestra era? Bueno, que todo en ella luce tangible, real. Y está filmado con esa consciencia. Al punto que se podría decir que esas cosas, allá arriba, de verdad existen. Pero por fuera de esa manufactura artesanal, hay buenas ideas en otros ámbitos, incluida una genial secuencia con la sangre ácida e ingrávida de los aliens, así como un giro en su “enfrentamiento final” que genera varios escalofríos y sustos.

Cailee Spaeny la tenía difícil, también: después de precuelas que más o menos prescindieron de la figura de la final girl, en Romulus la intérprete de Priscilla y Civil War se calza los botines de Sigourney Weaver —literalmente: tiene los mismos championes blancos y rojos que se volvieron una marca de la saga— y demuestra que también tiene mucho potencial para encarar secuencias de acción, liderar el conflicto dramático y luchar cuerpo a cuerpo con varios bichos de más de dos metros. Otro acierto en el elenco es David Jonsson, que interpreta al “hermano” sintético de Rain, y que juega un rol importante en todo lo que sucede en la nave.

Alien Romulus

Hay un punto, sin embargo, que sí se le puede achacar a la película, o bien a la época en la que está inserta, un fenómeno del que evidentemente no escapó: el fan service, o esos guiños destinados a fanáticos de la saga que no tienen mucho que hacer en esta historia, o que directamente no tienen sentido. Por ahí, entonces, aparece un actor de la película original resucitado gracias a la tecnología que empezará a oficiar de explicador o incluso por momentos de antagonista, así como un momento en que uno de los personajes lanza la frase más icónica de la saga cuando, en realidad, no tiene mucho que hacer allí.

Pero son nimiedades, pequeñas incomodidades que se revelan esporádicamente en una película que impacta por su propuesta estética, que tiene un guion que funciona sin grandes aspavientos y que gira en torno a las diferentes y retorcidas muertes de este malogrado grupo de viajeros. Además, Alien: Romulus sigue consolidando la carrera de Álvarez en Hollywood como la de un gran creador de espectáculos, ahora con su proyecto más grande de todos. Su primera incursión en una saga ajena, La chica en la telaraña, salió mal; con Alien probó que aquella película había sido un desliz que escapó de su control y se redime con una aventura espacial de terror trepidante de la que es casi obligatorio ver en la pantalla más grande que tenga al alcance de la mano.