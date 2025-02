Astesiano se sumó a un programa de chimentos, dijo que va a contar "toda la verdad" y que "no tiene miedo": "La gente se tiene que sacar la venda, es todo joda"

"¿Para qué?, me dijeron. Esto fue un trago amargo, todos hablaron de mí y este es el momento de mi vida para hablar de los demás. De hablar de verdades que pasaron que la gente no sabe, que los medios grandes hicieron lo que quisieron, son operadores políticos. Fue una distracción para la gente, como siempre lo dije. Quiero contarle a la gente la verdad. La política va de la mano de la farándula, hay muchos políticos farandulero ", dijo Astesiano, que estará los lunes en el programa.

"Hay un momento para todo. En la campaña no me iban a escuchar, no era el tiempo. Hoy llegó el momento de decir la verdad. Date cuenta que yo no voy a mentir, primero porque sería un delito. La gente va a entender las mentiras que se comió. La gente se tiene que sacar la venda de los políticos que tenemos. Es todo joda", siguió.

"Hoy me pegan los blancos porque tienen miedo que cuente. Antes me pagaba el Frente porque no decía la verdad. Yo fui un caballero, pero ahora llegó el momento de hablar".

"Mi familia me dijo que hable y que diga la verdad. Yo no tengo miedo", cerró Astesiano en su primera participación en Hacemos lo que podemos.