Carlos Perciavalle: "Hace un mes que me cortaron la luz, es desesperante"

Para entender la raíz del problema, fuimos acompañados por un técnico habilitado de UTE que nos detalló técnicamente lo que sucedía en la casa: "En primera instancia vemos que hay un transformador en la entrada al predio instalado sobre la ruta 12 con una bajada hacia el contador. Por tanto hay un tendido subterráneo de más de un kilómetro con un cable apropiado, desde este punto hasta la casa. Luego por lo que vemos en los planos, hay algunos temas técnicos que tienen que ver con la servidumbre de paso y la servidumbre eléctrica, con alguna modificación que no está clara y que podría ser un inconveniente a los efectos de analizar un nuevo tendido".

En la casa de Perciavalle, pudimos ver que el corte de luz era total lo que no solo lo priva de iluminación, sino de los elementos básicos como heladera, calefón y agua corriente , ya que la casa se provee con una bomba eléctrica.

Por estos días le han prestado un pequeño generador a combustible, que le proporcionaba 4 o 5 horas de energía y de esa manera alimentar por pocas horas la heladera, los celulares y la bomba que carga el tanque.

El técnico además constató que alguien había desconectado el cable de alimentación a la llave térmica, como forma de prevenir algún inconveniente eléctrico: "La interrupción de energía debe estar hecha en algún lugar dentro del predio del vecino, estamos hablando de un tendido de más de un kilómetro, que va desde la ruta 12 hasta esta caja. Le recomendaría a Perciavalle no conectar esta bornera, porque ellos utilizan el circuito eléctrico de la casa para enganchar el generador y tener algo de luz. Pero estamos hablando de una situación precaria, esto solo debe utilizarse eventualmente por una situación de emergencia, no puede ser permanente".

Consultado sobre esta acción provocada por el vecino, que precariza la vida del capocómico al punto de la indigencia, el Dr. Guillermo Ahlers dijo: "Carlos está pasando un momento difícil que no se lo deseo a nadie. Está atendido por sus amigos y personas que lo quieren y cuidan, que con enorme esfuerzo intentan darle las condiciones para que pueda seguir con su vida. Estamos con una situación compleja que aún no tiene solución. Hicimos las gestiones ante la UTE solicitando una conexión eléctrica, si no es la definitiva, que sea mediante algún mecanismo excepcional hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y por otro lado hemos de presentarnos nuevamente solicitando alguna medida judicial, con la idea de devolverle el acceso a la red pública de energía eléctrica, ya que Carlos siempre ha cumplido con el pago de la luz y que ese tendido eléctrico que se ha interrumpido, fue realizado por Perciavalle hace más de 50 años, corriendo con todos los gastos de instalación y tendido que en esa época insumió".