Catalina de Gran Hermano reveló la sanción que le aplicó la producción por no asistir a una gala: "Estoy pagando las consecuencias"

En las últimas horas, Catalina Gorostidi del programa Gran Hermano 2023 se vio envuelta en una nueva controversia, esta vez fuera de la casa y enfrentada con la producción del ciclo de Telefe. Todo comenzó después de un mensaje que compartió en sus redes sociales, " Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí "

En un directo por Instagram, la médica pediatra explicó con detalle lo sucedido: "Hay muchas cosas en juego. La salud mental y física de una persona es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y estoy intentando cuidar la poca salud mental que me queda, entonces decidí no ir (a la gala del domingo 30 de junio) y puse ese tuit, que tuvo sus consecuencias ".

Además, Catalina mencionó otras consecuencias de su decisión: " Esas consecuencias fueron llamadas por teléfono diciéndome que no podía asistir al debate del lunes (1 de julio). Lo voy a decir porque se dijeron muchas cosas. A mí me pidieron que no vaya como un castigo por no haber ido el domingo. Solo dije que por mi salud mental no iba a asistir a la gala. Se ve que fue un tuit bastante polémico... ".

Por otro lado, Gorostidi explicó: "Y como se habrán dado cuenta, tampoco estuve yendo a Se Picó, que es el lugar donde trabajo y me contrataron. También me bajaron de todos los streams de Telefe ", reveló al finalizar su descargo. " Nosotros nos expusimos a un certamen, pero no me voy a dejar pisotear por nadie. Hay preferencias , pero este Gran Hermano lo hicimos todos, todos tenemos los mismos derechos. Ayer recibí una llamada para que vaya a la gala y creo que fue más que nada para que se deje de hablar de esto y no porque querían que vaya al debate ".

"Es muy decepcionante, uno sufre un montón con algunas cosas, más cuando fue respetuoso con la producción. Decidí no ir el domingo y me costó una censura de parte de la producción de Telefe, no así de Kuarzo", insistió Catalina, aclarando el origen del conflicto.

"Les mando muchísimas gracias por todo el apoyo, no puedo creer las tendencias que hicieron en Twitter, ustedes están locos, son lo más, les agradezco un montón. Yo estoy mucho mejor, obviamente que hay un montón de cosas que duelen y un montón de cosas que no se pueden decir", expresó Gorostidi a sus seguidores, concluyendo con firmeza y en su estilo característico: "Mañana en el vivo sacaré muchísimas caretas de gente que es una mier..., mientras tanto, vengo a decirles que les agradezco un montón".

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Después de su directo en Instagram, la mediática también habló con Pilar Smith para Gossip en Net TV, reforzando su versión de los hechos: "Cuando uno no es careta y hace las cosas porque quiere, y no le anda chupando el ort... a todo el mundo, tiene sus consecuencias... y yo estoy pagando las consecuencias".

"¿Pero te sancionaron entonces? A mí me dijeron que no", le preguntó la conductora. "Bueno... hay tanta hipocresía en la televisión argentina", respondió Catalina, y añadió: "Puse que no iba a la gala por algo que vio todo el mundo, que fue la violencia de los furiosos. Después si me tengo que bancar que me digan que no vaya por eso, me la recontra banco porque yo no soy careta y no le voy a chupar el ort... a nadie".

En otra instancia, Ángel de Brito comentó en LAM sobre el escándalo entre Catalina y la producción de Gran Hermano: "A Cata la bajaron del debate porque no quieren que vaya a enfrentar a Furia. Vieron que lo enfrentó a Del Moro... se la manda a guardar Cata, con tal de tener protagonismo, que está bien".

"Parece que, cuando se lo comunicaron formalmente, ya no le causó tanta gracia, y está bastante triste y caliente también, obviamente porque es el momento de aprovechar la situación. Pero parece que la tienen frizzadita... Ojalá lo revean y vaya, si lo más rico es que se peleen todos con todos", concluyó el periodista.