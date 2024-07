Luego de su falsa boda en Gran Hermano, Denisse González se enojó con el uruguayo Bautista Mascia

A pesar de las tiernas palabras, algo en el discurso de Bautista molestó profundamente a Denisse. Al acompañarla hasta la puerta de salida de la casa más famosa del país, la joven no dudó en expresar su indignación. "Me mata que nunca hablamos nosotros y me vengo a casar. Nunca me dijiste ‘te quiero’”, le recriminó Denisse con visible frustración. “Tenés que mejorar eso de la comunicación”, agregó, dejando claro que esperaba más de su pareja.