Céline Dion contó que, debido a su enfermedad, cuando canta se siente como si la "estrangularan"

Embed - See a first look at Hoda Kotb’s interview with Celine Dion

La intérprete de My Heart Will Go On, la conocida banda sonora de la película Titanic, dio nuevos detalles sobre el diagnóstico de su enfermedad, que ella misma hizo público hace dos años, y admitió no haberse tomado el tiempo suficiente para descansar o descubrir qué le estaba pasando a su voz cuando surgieron los primeros síntomas.