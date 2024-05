Conocé a Angie Cayrús, la cantante que está en la mira de un productor argentino

Mientras ensayaban su repertorio, El Observador conversó con Angie para conocer su historia y que puntos de contacto tiene con la cantante Argentina Gilda, que trágicamente perdió la vida en un accidente en 1996: ¨Fui la última en ingresar a la banda, que ya tiene una identidad musical, así que me sumé a este proyecto que me encanta. Soy Tu Sol se define como de cumbia charanga, con una marcada impronta de música brasileña, como son los grupos de frontera. Hace años que vivo en Melo (Cerro Largo), pero nací en Young (departamento de Río Negro). Desde muy chiquita que canto, y desde que tengo memoria miraba el programa de Americatv Pasión de Sábado, y de acá Agitando una Más, entonces imitaba a Karina la Princesita, Ángela Leiva. Luego mi familia se mudó a Aceguá, localidad que limita con Brasil y me enamoré de esa música mixtura que se escucha en la frontera. Participé de un concurso cuando tenía 14 años, entonces me invitaron a cantar en varios grupos y comencé muy despacio ese caminito artístico¨.

¨Mi familia no pudo darme una formación musical, así que de muy chiquita confié en mi oído, que tenia esa capacidad de interpretar la melodía y que mi voz acompañara. Comencé a formarme sola, soy lo que se conoce como autodidacta, que fue moldeando su voz con el entrenamiento diario. Aprendí a tocar un poco guitarra y piano para acompañarme y poder seguir la melodía. Que mi oído se fuera nutriendo para que la voz esté en esa misma sintonía. Miré mucho en youtube, ejercicios de vocalización que fueron muy efectivos, sumados a la exigencia de cumplir con los ejercicios vocales, me propuse mejorar día a día, porque la gente se merece el mayor de los respetos, y poner lo mejor de una como intérprete¨

¿Cómo recibiste esos primeros aplausos del público?

¨Hermoso, es maravilloso estar arriba de un escenario y disfrutar de cantarle a la gente, me veo ahora lo que he mejorado como cantante y me gusta cada vez más, mejorar por uno mismo y para la gente que da su tiempo y paga una entrada.

¿Cómo llegaste a la banda en Rivera viviendo en Melo?

¨Me había presentando a varias audiciones, y como no quedaba en ninguna, comencé a tener dudas sobre mi carrera musical. Trabajé en una tienda como vendedora, mientras continuaba en contacto con algunos músicos y conocidos del medio musical. Un día me avisan que el músico Fabricio Rodríguez había formado una banda nueva en Rivera y estaba buscando una cantante con un color de voz determinado. Había visto mis videos en IG, pero además le habían acercado un demo mío, así que me llamo en seguida, viajé, hicimos el primer ensayo con la banda y fue mágico¨.

¿Es decir que ya te conocían por videos que subías en redes?

¨Desde que tengo 14 o 15 años subía a mis redes canciones y covers de las cantantes más conocidas, y ya desde esa época me proyectaba, me veía en un escenario. Muchas veces pensé abandonar, desistir de la música, pero al otro día volvía a cantar y a soñar. Así que cada tanto veía la película de Gilda, que si bien cuando nací, ella ya era una leyenda, me sentí muy identificada con su vida, con su lucha por ser cantante, con sus comienzos. Muchas veces las circunstancias de la vida, y vivir en una pequeña localidad, hacen que esos sueños se encuentren lejos, pero por suerte apareció la oportunidad¨.

¿Cómo es el repertorio que podremos disfrutar en los próximos shows?

¨Bueno hay varios temas, ¨Como la Flor¨ de la cantante, Selena Quintanilla, hago temas de Karina La Princesita, Ángela Leiva que adoro, ¨Frágil¨que es un tema que la está rompiendo, y Gilda, hacemos un enganchado en homenaje especial a ésta artista que nos dejo su música, su magia y un legado. Fijate que la canción ¨Fuiste¨, cumple 30 años y sigue tan vigente, en todos lados que voy me piden que la cante. Los clásicos de Gilda no pueden faltar, y como te decía yo me siento muy identificada con ella como artista y como mujer, dejó su profesión, era maestra jardinera, para dedicarse de lleno a ésta pasión¨.

¿El grupo Soy Tu Sol ya hizo algún lanzamiento nuevo?

¨Se hicieron tres nuevos temas que ya están rodando, como se dice en el ambiente. El Primero se llama ¨Bailo Sola¨, un tema inédito de Fabricio Rodríguez, ¨La Noche Perfecta¨ es un cover, y la semana pasada lanzamos ¨Cero Corazón¨, un cover de una cantante mexicana Marilina. Estamos muy entusiasmados con estos tema y vendrán muchos más, hay que poner el mayor esfuerzo y nunca dejar de soñar¨.