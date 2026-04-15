La Fiscalía Departamental de Canelones de Primer Turno logró este martes la formalización de la investigación contra un productor rural de la zona de San Bautista, imputado como presunto autor de un delito de responsabilidad penal empresarial en concurso formal con un delito de lesiones gravísimas a título de dolo eventual.
Imputaron a productor rural de San Bautista por responsabilidad penal empresarial: deberá pagar US$ 60 mil a peón que perdió su brazo
El caso se originó a partir de un accidente laboral ocurrido el 17 de abril de 2025, cuando un peón rural sufrió la amputación total de su brazo derecho mientras manipulaba una máquina