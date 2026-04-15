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Imputaron a productor rural de San Bautista por responsabilidad penal empresarial: deberá pagar US$ 60 mil a peón que perdió su brazo

El caso se originó a partir de un accidente laboral ocurrido el 17 de abril de 2025, cuando un peón rural sufrió la amputación total de su brazo derecho mientras manipulaba una máquina

15 de abril de 2026 10:30 hs
fiscalia fachada

La Fiscalía Departamental de Canelones de Primer Turno logró este martes la formalización de la investigación contra un productor rural de la zona de San Bautista, imputado como presunto autor de un delito de responsabilidad penal empresarial en concurso formal con un delito de lesiones gravísimas a título de dolo eventual.

El caso se originó a partir de un accidente laboral ocurrido el 17 de abril de 2025, cuando un peón rural que trabajaba en el establecimiento sufrió la amputación total de su brazo derecho mientras manipulaba una máquina distribuidora de estiércol para el abono de la tierra.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso que el imputado deberá fijar domicilio y no modificarlo sin autorización del tribunal por un plazo de 90 días. Además, se estableció una caución real de US$ 60.000.

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