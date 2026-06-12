VIDEO | La TV de Sudáfrica hizo un minuto de silencio tras la derrota ante México en el Mundial 2026

La derrota de Sudáfrica ante México en el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 no solo dejó repercusiones deportivas. Horas después del encuentro disputado en el Estadio Azteca , un momento de la televisión sudafricana se volvió viral en redes sociales por una insólita reacción: los panelistas de SportyTV hicieron un "minuto de silencio" para reflejar la decepción por el resultado.

La escena fue difundida por la propia cadena deportiva y rápidamente comenzó a circular en X. "¿Qué decimos? ¿Qué salió mal en este partido?", se preguntaron Benni McCarthy , Aaron Mokoena y Quinton Fortune , los tres exfutbolistas sudafricanos que hoy integran el panel de análisis.

Al regresar al estudio luego del partido inaugural del Mundial 2026 , los tres analistas permanecieron en silencio durante varios segundos. Más tarde, uno de ellos intentó romper el incómodo momento con una pregunta sobre el rendimiento del equipo, aunque ninguno respondió de inmediato.

Las imágenes muestran a los comentaristas analizando la derrota por 2 a 0 frente a México. En medio del debate, uno de ellos propuso realizar un simbólico minuto de silencio por la actuación de la selección sudafricana, lo que provocó risas en el estudio.

Ceremonia inaugural del Mundial 2026 de este viernes en Estados Unidos y luego en Canadá; mirá hora, TV y los artistas que estarán

Embed Mood in South Africa right now pic.twitter.com/uTfpTeuEiI — SportyTV (@SportyTV) June 11, 2026

La escena, realizada en tono humorístico, se convirtió rápidamente en uno de los videos más compartidos de las primeras horas de la Copa del Mundo 2026 y rememoró al minuto de silencio que la televisión argentina también efectuó durante el Mundial de Rusia 2018.

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En junio de aquel año, luego de la derrota de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Croacia en la fase de grupos, el programa "No Todo Pasa" de TyC Sports abrió su emisión con el particular guiño.

El gesto fue impulsado por el periodista Flavio Azzaro y acompañado por el resto del panel, que permaneció de pie y mirando a cámara para simbolizar que el equipo dirigido entonces por Jorge Sampaoli estaba "muerto" futbolísticamente.