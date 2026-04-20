Inesperada baja del Carnaval: un histórico conjunto no estará en el Teatro de Verano en 2027

Poco después del final del último Carnaval , las novedades de los conjuntos comienzan a sucederse. Los Adams , el histórico conjunto de Parodistas que regresó en 2025 después de 19 años de ausencia, anunció este fin de semana su baja del concurso .

Nacidos en el Carnaval de 1979 en la categoría de Humoristas, los Adams se convirtieron en uno de los títulos de peso en la competencia después de pasar a la categoría Parodistas en 1984. En su historia se posicionaron como una de las agrupaciones más populares del Carnaval y cosecharon cuatro primeros premios entre 1988 y 1999 .

En el Carnaval 2025, bajo la dirección de Hugo Ligrone y Sebastián de María, regresaron al Teatro de Verano con figuras centrales de la categoría como Luis Alberto Carballo, Pedro "Cacho" Denis y Walter “Cucuzú” Brylka, además de un trío histórico para la música tropical uruguaya como Gerardo Nieto, Yesty Prieto y Miguel Ángel Cufós, integrantes de Karibe con K, para la parodia de su propia historia: Amores como el Nuestro . El espectáculo se completó con una parodia vinculada a Toc - Toc y El sueño de Iris Fariña , en un homenaje a la histórica comunicadora Cristina Morán .

El Álbum del Mundial 2026 está por llegar: cómo será, cuánto costará llenarlo y el "reconocimiento" que tuvo Uruguay por su fanatismo

Rafa Villanueva fue dado de alta: cómo seguirá la recuperación y el tratamiento del conductor

En el último Carnaval el conjunto ofreció una parodia de Jóvenes por siempre (Forever Young) y Merlina, una parodia de terror. sin la figura de Carballo que asumió el libreto después de la baja de Jorge "Pollo" Medina. Este año Adams no entró entre los clasificados de la Liguilla, ubicándose últimos en su categoría con 583 puntos.

Ahora, los parodistas anunciaron que serán una baja en la categoría para el próximo Carnaval.

"Hoy queremos compartir una decisión importante: Parodistas Adams no participará del Carnaval 2027", anunciaron los directores en una publicación en la cuenta de redes sociales del conjunto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Parodistas Adams (@adams.parodistasoficial)

En el comunicado, la dirección del conjunto consideró que "no están dadas las condiciones para concursar". Sin embargo, no dieron detalles sobre los motivos que los llevan a esa conclusión, aunque sí dejaron claro que no se trataría de una decisión tomada en base al resultado del último Carnaval, la necesidad de enfrentarse a la Prueba de Admisión o motivos económicos.

"No es fácil dar este paso, pero sí queremos hacerlo con el corazón lleno de gratitud. Gracias a toda la gente que nos acompañó durante estos dos años, por el cariño, el apoyo y por estar siempre ahí, haciendo que este sueño de volver se hiciera realidad", expresaron.

"Esto no es un adiós, es simplemente un hasta pronto", cerraron.