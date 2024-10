Damián Herrera cargó contra Luis Suárez por sus dichos sobre Bielsa: "Veo a un niño enojado y con su ego dañado"

Las declaraciones de Luis Suárez en contra de la gestión del técnico Marcelo Bielsa de la selección uruguaya de fútbol siguen despertando coletazos. En las últimas horas no ha quedado un solo periodista deportivo sin opinar sobre el tema, y uno de los que lo hizo de forma más dura contra el exgoleador de la selección —y en defensa de su actual técnico— fue Damián Herrera .

Embed - Suárez dinamita la interna de la Selección de Uruguay y declara en contra de Marcelo Bielsa.

"Quienes me siguen saben que he hablado de lo que Luis Suárez ha construido gracias a su ego: primero él, segundo él y tercero él. Esto ha sido en beneficio de los clubes en los que ha estado y en la selección uruguaya. No podría haber construido su carrera de otra manera", dijo el periodista radicado en Brasil.