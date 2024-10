Nahitan Nández sobre los dichos de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay: "No sabíamos que Luis iba a hablar; pasaron cosas y hay que hablar con el entrenador; estamos con él y todos juntos"

Y añadió: "Nosotros no sabíamos que Luis iba a hablar. No somos quién para decir o darle el OK a nadie. Estamos bastante grande para que cada uno opine lo que piensa. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien".

"Nosotros estamos acá y en estos días hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien o cosas que pueden hacerse mejor en el día a día. Estamos todos para sumar. Todos queremos que a la selección le vaya bien. La gente, ustedes (los periodistas), nosotros, el entrenador, los funcionarios, estamos todos por la misma cosa: queremos que a Uruguay le vaya bien. Ese es mi pensamiento. Fueron horas bastante movidas pero nos tenemos que meter de lleno en el partido del viernes (ante Perú en Lima), porque ahora para nosotros tenemos dos partidos muy importantes. Tratar de hacer lo que no pudimos hacer la fecha pasada, demostrar ese Uruguay competitivo, con energía, como veníamos haciendo en la Copa América", expresó el futbolista celeste.

"Pasaron cosas, hay que hablar con el entrenador y estamos con él, todos juntos"

"Ya se habló, hubo cambios y otras cosas que no cambiaron mucho. Hablaremos entre nosotros como gente grande que somos y trataremos de buscar soluciones a cosas que no se hicieron bien, o tratar de hacerlas mejor".

"Fueron cosas que pasaron. Nosotros ahora somos los encargados de tratar de hablar y buscar una solución a esas cosas, pero no nos tiene que repercutir en nada. Tenemos que estar tranquilos, como siempre positivos y como siempre, felices de estar en la selección".

Consultado acerca de una frase de Luis Suárez respecto a que hubo jugadores que en la Copa América se querían ir y que existe una versión de que el propio Nández pidió su pasaporte porque se quería ir, el futbolista también habló.

"Se dicen muchas cosas. Se dicen cosas que son verdad y otras que no. Hablé lo necesario y lo demás lo hablaremos puertas adentro, como se hizo siempre", dijo.

"Pasaron cosas. A partir de lo que dijo Luis, ahora hay que hablar con el entrenador y solucionar las cosas. Nosotros estamos con el entrenador, estamos todos juntos", terminó diciendo Nández.