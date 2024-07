El encontronazo al aire entre Victoria Rodríguez y Salle Lorier: "Me cancelaron en los canales abiertos"

"Donde hay condicionamientos de todo tipo. Yo a ese tipo de condicionamiento lo llamo conspiración y no me molesta que me digan conspiranoico. Conspirar significa respirar juntos", respondió el candidato, que a partir de allí se cruzó con Rodríguez en una discusión que terminó llegando a un momento de 2024 en el que Salle, como invitado del programa de Canal 12, acusó al presidente José Mujica de estafa.

"¿Por qué le pone ese color a propósito?", preguntó Rodríguez.

"Pero no es un tema de color Victoria, es un tema de realidad"

"¿Por qué tiene tan poca fe en el ser humano Salle?", siguió la periodista. "Nos subestima a los uruguayos, a los ciudadanos del mundo de una manera extraordinaria. Terminamos votando gente que creemos que votamos por convicción y usted nos está diciendo que no, que estamos todos engañados No nos subestime", agregó.

"Yo no subestimo a nadie. No me quieras poner a la gente en contra. Una parafernalia, como los grandes medios de comunicación. Mirá, a mí me han cancelado en los canales abiertos", dijo luego Salle, en referencia a lo sucedido en Esta boca es mía.

"Honestamente nosotros no le invitamos más porque la última vez que vino hizo un numerito histriónico muy interesante digno de aplauso en un stand up, miró a la cámara y acusó al presidente de chorro para abajo. ¿Qué tiene para decir, doctor? No fue una decisión de la CIA no invitarlo, fue nuestra. No nos parecía ni ético ni ni respetuoso quien esté insultando al presidente", contraatacó Rodríguez.

"Yo no estaba insultando, yo estaba imputando una conducta delictiva."

"Pero un canal de televisión no es el lugar. Para imputar algo vas a fiscalía."

"Pero soy el candidato a la presidencia de la República que más imputaciones en fiscalía ha realizado."

"¿Y cuántas le llevaron?"

"Dos."

Salle continuó asegurando que "Lacalle es el jefe de la asociación para delinquir que funciona en la Torre Ejecutiva" y que se considera un "individuo tolerante".

"Lo que sería usted sin tolerancia entonces. Tilda todo el mundo de delincuente y habla de tolerancia. ¿No tiene miedo de quedar como el showman del parlamento en vez de que se tomen entre ellos sus propuestas y sus teorías?", soltó Rodríguez, automáticamente.

"¿Ustedes saben que tienen un respeto reverencial todas esas personas por mí? ¿Por qué creen que no me denuncian?", siguió Salle.

"Porque capaz no llega ni a la talla de enemigo", zanjó la periodista.

"Y capaz que no, capaz que no", concluyó el candidato.