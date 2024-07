El enigmático final de Jim Morrison, cantante de The Doors: la fascinación por su belleza, el legado que dejó y el abismo oscuro de la adicción

A modo premonitorio, expresó: "Me veo como un enorme cometa ardiente, una estrella fugaz. Todos se detienen, señalan hacia arriba y gritan, ‘¡Oh, mira eso!’ Entonces... ¡zas!, me voy... y nunca volverán a ver nada parecido... y no podrán olvidarme... nunca". Y tenía razón. Aún hoy, un mundo de jóvenes nacidos después de su muerte sigue siendo cautivado por su música. Poeta, dios del rock, Rey lagarto, Jim Morrison fue un alma atormentada que se unió al trágico Club de los 27, la lista de artistas populares que fallecieron a los 27 años debido al abuso de drogas, alcohol o muertes violentas como homicidios, suicidios o accidentes relacionados con el transporte.

Como líder de The Doors , Morrison fue clave en éxitos que definieron el sonido y la cultura del rock a finales de los años 60, como "Light My Fire" y "Break on Through To the Other Side". "Digamos que estaba poniendo a prueba los límites de la realidad. Tenía curiosidad por ver qué pasaría. Eso es todo lo que era: sólo curiosidad", dijo dos años antes de su fallecimiento. Quizás su inquietud lo llevó demasiado lejos aquel 3 de julio hace 53 años, cuando su corazón resonó con las palabras de uno de sus temas favoritos, 'This is the end'."

RBKT3NWF7VHKHCD6F5D3NTVK24.avif

Sus múltiples enfrentamientos con la ley le otorgaron a Jim Morrison algunas distinciones lamentables. Una de las más notorias fue cuando, el 9 de diciembre de 1967 en New Haven, Connecticut, durante un concierto de The Doors, se convirtió en el primer músico de rock en ser arrestado en medio de su propio espectáculo. Antes del evento, Morrison fue abordado por un policía local que no lo reconoció mientras conversaba con una fan en el backstage. La solicitud del oficial de que abandonara el área no fue bien recibida por el cantante, conocido por su actitud antisistema, desencadenando un altercado que resultó con Morrison siendo golpeado. Después de aclarar el malentendido, el concierto comenzó con retraso y transcurrió de manera problemática, considerando las circunstancias. Cuando subió al escenario, Morrison parecía estar enfadado y lanzó comentarios críticos hacia el oficial y la policía en general, lo que lo llevó a su arresto inmediato. Esto desencadenó una situación tensa que involucró 13 personas. En un comentario posterior, Morrison manifestó, "siempre me han atraído las ideas que giraban en torno a la rebelión contra la autoridad. Cuando haces las paces con la autoridad, te conviertes en una autoridad".

Hasta el último aliento, sin clemencia

El famoso había tenido encuentros previos con la ley, pero el momento crítico llegó tras un concierto en marzo de 1969 en Miami. Esa noche tumultuosa, Morrison enfrentó cinco cargos menores y uno grave, enfrentando una posible condena de tres años y 150 días tras las rejas. Según los informes, las autoridades estaban furiosas y habrían buscado crucificarlo. Lo que exacerbó su ira fue que durante el concierto, el artista expuso sus partes íntimas en el escenario, acompañado de blasfemias y su conocida embriaguez. "¡No estamos hablando de ninguna revolución! ¡No estoy hablando de ninguna manifestación! ¡Estoy hablando de divertirme un poco! ¡Estoy hablando de bailar! ¡Estoy hablando de amar a tu prójimo hasta que duela! ¡Estoy hablando de amor! Este es tu show, ¡todo lo que quieras vale!", expresó el cantante.

O5MDZYF4QBDRVGRNYSQBB5XC5I.avif

Se entregó un mes después y fue hallado culpable de obscenidad y exhibicionismo en público. Si habría cumplido una sentencia de prisión estatal nunca se sabrá, ya que falleció antes de que se pudiera apelar la decisión. Este episodio concluyó en 2010, cuando la junta de clemencia de Florida y el gobernador Charlie Crist le otorgaron un perdón póstumo.

Un amor único

Durante el verano de 1967, Jim Morrison pasó un largo período en Nueva York, donde conoció a Nico, una figura más que especial para él. Desde el primer momento que vio a la icónica colaboradora de Velvet Underground, Morrison quedó fascinado, y Nico correspondió a sus sentimientos. La pareja, formada por el delgado Morrison y la escultural Nico, era tanto impresionante como inusual. Colaboraron en música y todo pareció ir bien durante un tiempo. Sin embargo, Morrison ya estaba comprometido con Pamela Courson, quien le devolvió la atención con una aventura. Al enterarse, Jim dejó Nueva York de inmediato y condujo hasta Los Ángeles, sin ni siquiera despedirse de Nico, lo cual, como era de esperar, la dejó profundamente decepcionada.

ZEIYT7MWTZDZXOOTYWXSO3PJ3Q.avif

La relación entre ambos mostraba claros signos de ser poco saludable, según revela el libro Nico: The Life And Lies Of An Icon, que describe su rutina diaria de alcohol y drogas, envuelta en un ciclo repetitivo de afecto, conflicto, resentimiento y reconciliación. Las discusiones a menudo se tornaban físicas, y aunque Nico deseaba casarse con el hombre que consideraba su primer amor, él mostró poco interés en comprometerse.

Amigos y enemigos

"Un amigo es alguien que te da total libertad para ser tú mismo", solía decir. A pesar de su enorme influencia en el mundo del rock, Jim Morrison enfrentó resistencias incluso dentro de su propia banda, especialmente del baterista John Densmore. La relación entre ambos fue tan tensa que Densmore optó por no asistir al funeral del líder de The Doors ni visitar su tumba durante tres años. Llegó a describir a Morrison como "lunático" y "psicópata", entre otros epítetos coloridos. El baterista se esforzó por limitar las actividades de Morrison en giras e incluso abandonó brevemente la banda. Sin embargo, esto no implicaba un rechazo total hacia el cantante. En una entrevista, reflexionó: "¿Odiaba a Jim? No. Odiaba su autodestrucción. Él era un kamikaze que se fue a los 27 años, ¿qué más puedo decir?".

images.jpg

Aunque le llevó años perdonar los excesos de Morrison impulsados por el alcohol, Densmore finalmente se convirtió en un defensor del legado de Morrison. Llegó al extremo de demandar a los miembros sobrevivientes de The Doors para evitar el uso de la música del grupo en anuncios de automóviles y giras bajo el nombre de la banda, explicando: "¿Qué puedo decir? El espíritu de Jim está siempre detrás de mí".

La infancia de Jim Morrison encapsulada en una canción

La escena en la película "The Doors" (1991), donde un joven Jim Morrison, interpretado por Val Kilmer, es testigo de un grave accidente automovilístico, tiene su raíz en la realidad. Morrison relató este incidente de manera aún más impactante que su representación en la pantalla grande. Cuando tenía alrededor de cinco años, viajaba con su familia por Nuevo México y se encontraron con un camión lleno de nativos norteamericanos que acababa de sufrir un choque. Aunque en ese momento no comprendió completamente lo que sucedía y lo percibió más como "una especie de pintura roja divertida con personas tiradas", sí captó la fuerte reacción emocional de sus padres, dejando una marca indeleble en él. Este evento marcó la primera vez que Morrison experimentó el miedo. Más allá de su percepción infantil, Morrison inmortalizó estos eventos en la letra de la canción "Peace Frog", donde dice: "Indios dispersos en la carretera del amanecer sangrando / Fantasmas apiñados en la frágil mente de cáscara de huevo del niño pequeño".

LTWMP5NNJNFJJD5EBAKNE7QE7I.avif

Centrado en el alcohol y otras drogas

Jim Morrison, reconocido como una leyenda musical, también se hizo famoso por su consumo de alcohol, descrito como legendario por compañeros de banda y representantes de su discográfica. Ray Manzarek, teclista de The Doors, mencionó que estos hábitos a veces causaban conflictos, especialmente durante la grabación de L.A. Woman en 1971, el álbum más famoso de la banda. Aunque hasta entonces el consumo de alcohol de Morrison no había afectado la calidad de sus letras, sí empezó a deteriorar su salud. Según el baterista John Densmore, Jim era alcohólico y, a pesar de haber tenido períodos de sobriedad en etapas tempranas de su carrera, durante la grabación de The Soft Parade (1969), llegó a embriagarse hasta perder el conocimiento en el estudio. Una anécdota reveladora sobre la relación de Jim con el alcohol durante la época de L.A. Woman fue contada por Jac Holzman, fundador de Elektra Records, quien recordó, “Después de terminar el álbum, Jim y yo salimos presuntamente a cenar. Yo comí, él bebió”.

Jim-Morrison-Frankfurt-Se-007.avif

Cuando se abordan los hábitos y adicciones de Jim Morrison, es común asociarlo principalmente con el alcohol. Sin embargo, la afligida estrella también era conocida por su frecuente consumo de drogas, a menudo exacerbado por su temperamento algo violento, lo cual le ocasionaba problemas recurrentes, como su arresto en el escenario en 1967 en New Haven. Morrison continuó utilizando drogas hasta su fallecimiento en 1971. De hecho, algunos argumentan que las drogas desempeñaron un papel crucial en su muerte, reforzando la vieja especulación de que su deceso fue resultado de un paro cardíaco inducido por una sobredosis de heroína. Según Bobby Klein, fotógrafo de The Doors, quien afirmó a The Guardian que Morrison tenía aversión hacia esa droga específica, esto sugiere que los patrones de consumo del Rey Lagarto se ampliaron mientras su espiral descendente se aceleraba.

Su sex appeal

Jim Morrison, reconocido como un ícono del rock con un magnetismo sexual irresistible, pasó la mayor parte de su tiempo como estrella junto a Pamela Courson, la mujer con quien compartía una visión hedonista de la vida. Pamela, también rebelde e inteligente con un aura enigmática, conoció a Morrison cuando él tenía 22 años y ella 19. Su relación perduró hasta la muerte prematura del cantante a los 27 años. Sin embargo, su historia no fue siempre idílica, marcada por períodos intensos de separación, violencia y abuso de sustancias. Según Biography, Morrison tenía una atracción insaciable por las mujeres. Además de Courson, Patricia Kennealy, una periodista musical con quien se casó brevemente en 1970, también fue una figura destacada en su vida amorosa, aunque Morrison no fue fiel en esa relación.

SPHCXSR5P5EK3HQRXBHVSCF3ZM.avif

The End

En 1970, el alcoholismo de Jim Morrison lo transformó en una caricatura descuidada y corpulenta de su antigua imagen de ícono del rock, un cambio que se hizo evidente incluso en el escenario. La situación alcanzó su punto crítico durante un concierto el 12 de diciembre en Nueva Orleans, que marcaría la última presentación de Morrison con The Doors. En esta desafortunada actuación, el cantante olvidó las letras de las canciones y, al darse cuenta, intentaba enmendar la situación con chistes largos y malos que no lograban su cometido. Durante "Light My Fire", Morrison se apoyó en el micrófono para mantenerse en pie y llegó a sentarse en el borde de la batería, dejando de cantar. Cuando el baterista John Densmore intentó animarlo tocándolo con el pie, Morrison retomó el micrófono de manera destructiva y finalmente abandonó la actuación. Este incidente marcó el límite para los otros miembros de la banda, quienes decidieron que The Doors dejaría de realizar presentaciones en vivo.

La vida de Jim Morrison estuvo marcada por problemas personales, excesos propios de una estrella del rock y una existencia desenfrenada. Al llegar el año nuevo de 1971 en París, ya su salud estaba deteriorada y, lamentablemente, el 3 de julio de ese año, quedó claro que no abandonaría la Ciudad de las Luces. Fue entonces cuando su novia, Pamela Courson, descubrió el cuerpo sin vida del cantante de 27 años en la bañera de su departamento. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca, pero resultó tan controvertida como su vida, y quizás aún más.

PUZODDQCLZALVEF2KABHKODCZM.avif

Surgieron numerosos rumores, teorías e incluso libros sobre los eventos que condujeron a su fallecimiento, algunos sugieren que la causa de muerte oficial podría no ser la verdadera. Por ejemplo, la cantante Marianne Faithfull afirmó que Jim fue asesinado por su novio, el famoso traficante de drogas Jean de Breteuil, quien según ella, le suministró las drogas que causaron su muerte. También existe la creencia de que el Rey Lagarto podría haber fingido su muerte y estar viviendo en reclusión. De hecho, en 1966, antes de firmar un contrato discográfico, Morrison había mencionado a la banda que podría simular su muerte para aumentar su notoriedad, y las ventas de álbumes se dispararon tras su fallecimiento. Él mismo admitió en vida: "Me considero un ser humano inteligente, sensible y con alma de payaso que siempre me obliga a explotar en los momentos más cruciales".