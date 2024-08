Fabio Alberti: "El 90% de las cosas que veo en redes, no me causa gracia"

"Siempre trato de hacer algo diferente. Tengo un amigo que me conseguía lomo de jabalí, hicimos un sándwich de milanesa de lomo de jabalí con una lactonesa de leche de cabra , así que ahí la fusión del jabalí con la cabra, bien. Llama la atención el jabalí, es algo que no comes todos los días, está bueno. La idea es hacer algo diferente ", explicó.

EO: ¿En el restaurante también haces alguna puesta artística?

FA: "Soy anfitrión, aparte la gente que me conoce me dice: 'vení, sentate'. Les digo, 'si yo me siento no comés, porque cocino yo. Así que cuando ya salió todo ,terminaste, comiste el postre, me siento a tomar una copa con vos, nos quedamos charlando todo lo que quieras'".

EO: ¿Por qué no se hacen programas de humor, la gente ya no los quiere ver?

FA: "Programas de humor hace tiempo que no hay, no sé si hay alguno actualmente. Por lo menos estaba Diego (Capusotto), ahora creo que no hay ningún programa de humor. Es que son caros y la televisión se volvió cara. Hoy el humor se pasó a las redes, con TikTok todo el mundo en 10 segunditos te hace humor con poco".

EO: ¿Eso es humor?

FA: "Bueno... es (ríe). Yo me hago la misma pregunta, pero digamos que es"

EO: ¿En tus programas había un trabajo, un pienso, personajes?

FA: "Había guionistas, escenografía. Bueno hay mucha gente que hace (humor), yo no hago eso, el 90% de las cosas que veo (en redes) no me causa gracia, pero hay gente que hace una producción, que ilumina, que edita¨.

EO: ¿Es solo un tema de presupuesto o la gente ya no quiere ver humor de sketches?

FA: "No, yo creo que hay un montón de gente que recibiría muy bien un programa así, estoy seguro. No hace falta mucho para hacer humor, hace falta cabeza, crear. Nosotros en su momento fuimos bastante innovadores y disruptivos, inventamos un lenguaje. Yo siempre estoy esperando el lenguaje de los nuevos jóvenes, me encantaría verlo y no lo veo".

EO: ¿Qué sentís cuando la gente los busca en YouTube?

FA: "Me encanta que todo eso esté porque pasaron ya 30 años, que todo eso siga vigente, que la gente lo siga viendo y se lo muestre a las nuevas generaciones y siga funcionando. Porque 30 años atrás, bueno esta bien, esto ya quedo viejo, es aburrido, o es lento. Se ve que estábamos bastante adelantados, porque todavía es bastante actual".