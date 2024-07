Furia de Gran Hermano hizo una aparición especial en un Circo

También asistieron a la función de prensa: Viviana Saccone, Virginia Gallardo, Gisela Bernal, Mónica Farro, Matías Ale, Josefina Pouso, Marcela Tauro, Pablo Layus, Nora Briozzo, Norberto Marcos, More con Flow, Adriana Chaumont, los ex participantes de Gran Hermano Alfa, Flor Cabrera, y Damián Moya, Anamá Ferreira, el ex boxeador Martín Coggi, y Cecilia Oviedo, entre otros.