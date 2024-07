Furia volvió a la casa de Gran Hermano a cinco días de la final: "Es mi casa"

Vestida completamente de negro, con pantalones, top y un abrigo con mangas de peluche, Juliana entró a la casa llevando un cofre blanco en sus manos. Mientras lo colocaba sobre la mesa y se preparaba para recorrer el lugar, exclamó en voz alta: “ Energía es la palabra, quédense quietos. Emmanuel al 9009, con doble m. Nicolás , Bautista, al 9009. Hola reina, ¿así que esta es tu casa? Es mi casa. Está todo muy limpito, vinieron dos mujeres impresionantes. Papi Licha, como te extrañé. Gran Hermano, no te ibas a librar de mi. Los quiero mucho. Estoy re contenta ”.

Posteriormente, Santiago del Moro interrumpió a la jugadora más polémica de la casa para saludarla y descongelar a los demás concursantes. Ante la explosión de emociones y mientras todos corrían a abrazarla, Furia expresó: “No podía ser mala, no me salía, los amo. ¿Cómo están tanto tiempo? Están limpitos”.