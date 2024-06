Giannina Silva evalúa lanzarse como cantante profesional

Durante la gala de los Influencer Awards, donde fue distinguida por su trabajo en redes, la conductora Giannina Silva de Canal 4 habló cobre esta distinción con El Observador: "Momento hermoso, qué más puedo pedir. Feliz acá con el premio de los Influencer Awards, recién llegadita de viaje, muy contenta. Calor, playa, muy lindo, fui a una parte de México que no es muy visitada, por eso no había nadie en las playas. La gente me preguntaba; ¿Estás en un playa privada?, algo así, poca gente".

No, nada que ver. Me llevo divino con Cintia, nos llevamos muy bien, nos respetamos, mucho como profesionales, nos apreciamos. Te digo algo; extraño el contrapunto con Cintia, al contrario, volvería.

Me quedo definitivo en la mañana, eso es seguro. Mis vueltas (al programa Algo Contigo) van a ser esporádicas y eventuales, cuando me necesiten.

¿Hubo algún enojo de Luis Alberto Carballo de que te quedaras en el programa de la mañana?

Vos sabés que Luis fue unos de los primeros con quien hablé, obviamente, porque veníamos trabajando hacía mucho tiempo juntos y me dio re para adelante. Me dijo Gianni; andá, dale para adelante, hacelo te lo mereces. Justo se daba la oportunidad que Andy (Vila) se iba con la mejor y era el mejor momento.

¿Cómo viene tu parte artística musical, tenes ganas de seguir por ese lado?

Tengo ganas. Hace poco fue Matías Valdez al programa, hicimos un dúo ahí en la tanda, que mucha gente comentó y ese cariño que me da la gente, desde ese lugar a mí me encanta. Así que quién te dice que meto algún (tema). Me encanta, soy muy romántica y me gusta cantar sobre eso.

¿Estas pensando lanzarte como cantante romántica?

Capaz, cuando tenga tiempo. En algún momento me gustaría hacer algo puntual, porque entiendo que a la música hay que dedicarse.

¿Hubo buena repercusión en redes?

La gran mayoría fueron comentarios positivos, así que me quedé muy contenta con eso. Me dieron como ganas de decir; ¿por qué no otra vez?

¿Y si algún cantante está buscando una voz dulce para acompañarlo?

Me encantaría, hago casting.