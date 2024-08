Google y Selena Gómez anuncian campaña para la salud mental en adolescentes: "Nadie debería sentirse aislado en sus experiencias"

Selena Gómez es la cabeza de la fundación The Rare Impact Fund, con la que busca tneer un impacto en la salud mental de los adolescentes

El gigante tecnológico Google anunció este lunes una donación de 10 millones de dólares para organizaciones que trabajan a favor de la salud mental de los adolescentes en EEUU, entre ellas The Rare Impact Fund , de la cantante y actriz Selena Gómez .

"Tenemos que brindarles a los adolescentes recursos para que puedan desarrollar hábitos de salud mental sólidos, positivos y productivos", recalcó.

Además de The Rare Impact Fund, las otras organizaciones recipientes de los fondos son DonorsChoice, The JED Foundation, Child Mind Institute y The Steve Funda.

El presidente de DonnorsChoice, Alix Guerrier, se refirió a los estudios que han elaborado en esta organización, según los cuales el 70 % de los maestros de escuelas públicas de EEUU se han mostrado preocupados por la salud mental de sus estudiantes.

EFE